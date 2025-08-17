Четыре лидера ЕС, главы ЕК и НАТО будут на встрече Трампа и Зеленского
- президент Франции Эммануэль Макрон;
- генсек Североатлантического альянса Марк Рютте;
- глава ЕК Урсула фон дер Ляйен;
- канцлер ФРГ Фридрих Мерц;
- премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
- президент Финляндии Александр Стубб.
Итоги саммита на Аляске
- В ночь на субботу Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
- С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.
Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.
Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.
Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.
Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.
Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.
- Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
- Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
- Со своей стороны, Путин отметил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям.