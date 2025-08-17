https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035895594.html

Четыре лидера ЕС, главы ЕК и НАТО будут на встрече Трампа и Зеленского

Лидеры четырех стран ЕС, руководители Еврокомиссии и НАТО примут участие во встрече главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне. РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Лидеры четырех стран ЕС, руководители Еврокомиссии и НАТО примут участие во встрече главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.Среди них:Как заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, темами переговоров, запланированных на понедельник, станут вопросы безопасности, территориальные аспекты, поддержка Украины и санкции.По словам Фон дер Ляйен, Зеленский приедет в воскресенье в Брюссель, чтобы вместе с ней участвовать в заседании "коалиции желающих" в режиме онлайн.После саммита России и США на Аляске Трамп рассказал о его итогах европейским лидерам. По данным портала Axios, он хочет провести трехстороннюю встречу Вашингтона, Москвы и Киева уже 22 августа.Итоги саммита на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

