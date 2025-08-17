Рейтинг@Mail.ru
Четыре лидера ЕС, главы ЕК и НАТО будут на встрече Трампа и Зеленского
13:21 17.08.2025 (обновлено: 14:43 17.08.2025)
Четыре лидера ЕС, главы ЕК и НАТО будут на встрече Трампа и Зеленского
Лидеры четырех стран ЕС, руководители Еврокомиссии и НАТО примут участие во встрече главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Лидеры четырех стран ЕС, руководители Еврокомиссии и НАТО примут участие во встрече главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.Среди них:Как заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, темами переговоров, запланированных на понедельник, станут вопросы безопасности, территориальные аспекты, поддержка Украины и санкции.По словам Фон дер Ляйен, Зеленский приедет в воскресенье в Брюссель, чтобы вместе с ней участвовать в заседании "коалиции желающих" в режиме онлайн.После саммита России и США на Аляске Трамп рассказал о его итогах европейским лидерам. По данным портала Axios, он хочет провести трехстороннюю встречу Вашингтона, Москвы и Киева уже 22 августа.Итоги саммита на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Лидеры четырех стран ЕС, руководители Еврокомиссии и НАТО примут участие во встрече главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.
Среди них:
  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • генсек Североатлантического альянса Марк Рютте;
  • глава ЕК Урсула фон дер Ляйен;
  • канцлер ФРГ Фридрих Мерц;
  • премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
  • президент Финляндии Александр Стубб.
Дмитриев заметил панику у западных союзников Украины
Как заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, темами переговоров, запланированных на понедельник, станут вопросы безопасности, территориальные аспекты, поддержка Украины и санкции.
По словам Фон дер Ляйен, Зеленский приедет в воскресенье в Брюссель, чтобы вместе с ней участвовать в заседании "коалиции желающих" в режиме онлайн.
После саммита России и США на Аляске Трамп рассказал о его итогах европейским лидерам. По данным портала Axios, он хочет провести трехстороннюю встречу Вашингтона, Москвы и Киева уже 22 августа.
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом
Итоги саммита на Аляске

  • В ночь на субботу Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
  • Со своей стороны, Путин отметил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
Заголовок открываемого материала