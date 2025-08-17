Мерц примет участие во встрече Трампа и Зеленского в США

https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035893695.html

Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник отправится в Вашингтон для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщил... РИА Новости, 17.08.2025

БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник отправится в Вашингтон для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус."Федеральный канцлер Фридрих Мерц в понедельник вместе с... Зеленским и другими европейскими главами государств и правительств отправится в Вашингтон для проведения политических переговоров", - заявил он журналистам.По словам Корнелиуса, поездка служит обмену информацией с Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Темами переговоров станут, в частности, вопросы безопасности, территориальные аспекты и продолжающаяся поддержка Украины и санкции.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

