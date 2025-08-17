https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035891356.html

Глава ЕК поедет в США, чтобы участвовать во встрече Трампа с Зеленским

Глава ЕК поедет в США, чтобы участвовать во встрече Трампа с Зеленским - РИА Новости, 17.08.2025

Глава ЕК поедет в США, чтобы участвовать во встрече Трампа с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что поедет в США, чтобы участвовать во встрече Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T12:55:00+03:00

2025-08-17T12:55:00+03:00

2025-08-17T13:26:00+03:00

сша

еврокомиссия

в мире

дональд трамп

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034662224_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_4b54763639a1e29aa333bb013b9ae0a4.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что поедет в США, чтобы участвовать во встрече Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом."По запросу Зеленского я присоединюсь завтра к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", — написала она в соцсети X.Фон дер Ляйен добавила, что Зеленский приедет в воскресенье в Брюссель, чтобы вместе с ней участвовать в заседании "коалиции желающих" в режиме онлайн.После саммита России и США на Аляске Трамп рассказал о его итогах европейским лидерам. По данным портала Axios, он хочет провести трехстороннюю встречу Вашингтона, Москвы и Киева уже 22 августа.Итоги саммита на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250817/dmitriev-2035866200.html

https://ria.ru/20250817/ukraina-2035887192.html

https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html

сша

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, еврокомиссия, в мире, дональд трамп, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, россия, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, аляска