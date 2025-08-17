https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035876220.html
В Турции высоко оценили встречу Путина и Трампа на Аляске
АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина на Аляске красной ковровой дорожкой и специальной церемонией показывает, что российский лидер "пробил стену изоляции" и выполнил свою миссию, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Путина... встречали на американской земле с красной ковровой дорожкой и государственной церемонией. Он пробил стену изоляции. Санкции? (Дональд - ред.) Трамп сказал, что отложил их", - пишет издание. Газет отмечает, что российский лидер "выполнил свою миссию". "Есть ли у Трампа что-нибудь, что он мог бы преподнести как успех на обратном пути в Вашингтон? И если да... Не будет ли тот Трамп, которого мы знаем, кричать (об этом - ред.) во все 32 зуба? Вот что я вижу... Путин вернулся на поле. Не было слышно ни звука о голе, который положил бы 3 очка на табло Трампа", - говорится в статье.
