В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.08.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности и добавил, что силы ПВО находятся наготове.
