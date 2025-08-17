https://ria.ru/20250817/voronezh-2035957368.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности и добавил, что силы ПВО находятся наготове.

