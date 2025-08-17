https://ria.ru/20250817/voronezh-2035867427.html

В Воронеже объявили тревогу из-за удара беспилотника

ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Тревога объявлена в Воронеже из-за удара БПЛА, в городе звучит сирена, сообщил губернатор Александр Гусев. Тревога была запущена в Воронеже в воскресенье, в 9.26 мск. "Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал Гусев в своём Telegram-канале.

