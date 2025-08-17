https://ria.ru/20250817/voronezh-2035867427.html
В Воронеже объявили тревогу из-за удара беспилотника
В Воронеже объявили тревогу из-за удара беспилотника - РИА Новости, 17.08.2025
В Воронеже объявили тревогу из-за удара беспилотника
Тревога объявлена в Воронеже из-за удара БПЛА, в городе звучит сирена, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T09:36:00+03:00
2025-08-17T09:36:00+03:00
2025-08-17T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
александр гусев (губернатор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Тревога объявлена в Воронеже из-за удара БПЛА, в городе звучит сирена, сообщил губернатор Александр Гусев. Тревога была запущена в Воронеже в воскресенье, в 9.26 мск. "Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал Гусев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1920x0_80_0_0_44f6fdbb1af85883119d79f9ce750395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронеже объявили тревогу из-за удара беспилотника
Губернатор Гусев сообщил о тревоге в Воронеже из-за удара беспилотника