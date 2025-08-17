Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 17.08.2025
В Воронеже объявили тревогу из-за удара беспилотника
Тревога объявлена в Воронеже из-за удара БПЛА, в городе звучит сирена, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 17.08.2025
специальная военная операция на украине
воронеж
александр гусев (губернатор)
происшествия
ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Тревога объявлена в Воронеже из-за удара БПЛА, в городе звучит сирена, сообщил губернатор Александр Гусев. Тревога была запущена в Воронеже в воскресенье, в 9.26 мск. "Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал Гусев в своём Telegram-канале.
воронеж, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Тревога объявлена в Воронеже из-за удара БПЛА, в городе звучит сирена, сообщил губернатор Александр Гусев.
Тревога была запущена в Воронеже в воскресенье, в 9.26 мск.
"Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал Гусев в своём Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
