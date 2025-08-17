Рейтинг@Mail.ru
На Украине опасаются повтора перепалки Зеленского и Трампа
23:54 17.08.2025
На Украине опасаются повтора перепалки Зеленского и Трампа
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На Украине опасаются повтора словесной перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на новой встрече между ними, которая пройдет 18 августа в Вашингтоне, следует из публикации Washington Post.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
"К сожалению, такой риск действительно есть", - заявил газете Washington Post исследователь Николай Белесков из украинского Национального института стратегических исследований, комментируя возможный повтор этого случая.
Как пишет издание, европейские чиновники опасаются того, как может повести себя Трамп на встрече с Зеленским в понедельник после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать Вэнс. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
