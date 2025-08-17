https://ria.ru/20250817/ukraina-2035935206.html

Участники "коалиции желающих" обсудили территориальный вопрос Украины

2025-08-17T18:32:00+03:00

БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Участники "коалиции желающих" из стран Европы обсудили по видеосвязи территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины перед встречей в понедельник с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил источник РИА Новости."Обсуждали основные сейчас вопросы: санкции против России, исключительное право Украины в принятии решения по своей территории и тему гарантий безопасности", - сказал собеседник агентства.Ранее в Брюссель прибыл Владимир Зеленский. Он провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего состоялось видеосовещание стран "коалиции желающих" с участием главы ЕК и генсека НАТО Марка Рютте.В понедельник ряд европейских лидеров, Рютте и Фон дер Ляйен полетят вместе с Зеленским в США для встречи с Трампом.

