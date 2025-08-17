В США назвали условие для соглашения по Украине
Кусинич: исключение интересов НАТО из сделки нужно для достижения мира Украине
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Достижение соглашения по украинскому урегулированию возможно, но лишь напрямую между Россией и Украиной и при исключении из этого процесса интересов НАТО, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший конгрессмен от штата Огайо и двухкратный кандидат от Демократической партии на пост президента Деннис Кусинич.
"Нельзя, чтобы НАТО, ставшее, к сожалению, оружейным рынком, пыталось за кулисами "потопить" сделку. Именно исключение интересов НАТО в любом соглашении подтвердит суверенитет Украины. Договор, если он и будет достигнут, должен быть между Россией и Украиной, хотя США могут выступить в роли "акушерки", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что ключевое значение в соглашении об урегулировании должны играть интересы русского и украинского народов.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и двигаясь по этому пути можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
