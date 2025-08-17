https://ria.ru/20250817/ukraina-2035894538.html

Трамп давит на Украину, чтобы склонить к мирному соглашению, пишет Reuters

Трамп давит на Украину, чтобы склонить к мирному соглашению, пишет Reuters - РИА Новости, 17.08.2025

Трамп давит на Украину, чтобы склонить к мирному соглашению, пишет Reuters

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения после встречи на Аляске, передает агентство Reuters. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T13:17:00+03:00

2025-08-17T13:17:00+03:00

2025-08-17T13:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

аляска

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения после встречи на Аляске, передает агентство Reuters. "Президент Трамп давит на Украину, чтобы добиться соглашения после встречи с Владимиром Путиным в пятницу на Аляске", - утверждает агентство. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html

сша

украина

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске