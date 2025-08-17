Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф: Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Киева
16:17 17.08.2025 (обновлено: 22:58 17.08.2025)
Уиткофф: Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Киева
Уиткофф: Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Киева - РИА Новости, 17.08.2025
Уиткофф: Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Киева
США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью CNN. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью CNN.&quot;Мы смогли добиться следующей уступки: Соединенные Штаты могли бы предложить статью № 5, например, — защиту, что, собственно, и является одной из реальных причин, по которым Украина хочет быть в НАТО. Нам удалось обойти это и договориться о том, что Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту по типу статьи № 5, и это был первый случай, когда мы услышали согласие русских на это&quot;, — сказал он, комментируя саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Уиткофф также отметил, что в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет обсуждаться вопрос территорий при урегулировании конфликта."Земля — фундаментальный вопрос. Это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев и который не мог быть обсужден на этой встрече (с Россией в пятницу. — Прим. ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник — надеемся, что внесем ясность в этот вопрос. И надеемся, что это очень, очень скоро приведет к мирному соглашению", — заявил он.Спецпосланник подчеркнул, что детали решений о территориальных обменах и договоренностях с Россией должен принимать сам Киев. Именно для обсуждения этих вопросов Зеленский и европейские лидеры завтра приедут в Белый дом на встречу с Трампом.Итоги саммита на Аляске
россия, украина, сша, встреча путина и трампа на аляске, в мире, дональд трамп, владимир зеленский
Уиткофф: Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Киева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита России и США на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью CNN.
"Мы смогли добиться следующей уступки: Соединенные Штаты могли бы предложить статью № 5, например, — защиту, что, собственно, и является одной из реальных причин, по которым Украина хочет быть в НАТО. Нам удалось обойти это и договориться о том, что Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту по типу статьи № 5, и это был первый случай, когда мы услышали согласие русских на это", — сказал он, комментируя саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран — членов НАТО.

Уиткофф также отметил, что в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет обсуждаться вопрос территорий при урегулировании конфликта.
"Земля — фундаментальный вопрос. Это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев и который не мог быть обсужден на этой встрече (с Россией в пятницу. — Прим. ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник — надеемся, что внесем ясность в этот вопрос. И надеемся, что это очень, очень скоро приведет к мирному соглашению", — заявил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Все, они меня достали: Трамп благословил Путина на быстрый разгром Киева
Вчера, 08:00
Спецпосланник подчеркнул, что детали решений о территориальных обменах и договоренностях с Россией должен принимать сам Киев. Именно для обсуждения этих вопросов Зеленский и европейские лидеры завтра приедут в Белый дом на встречу с Трампом.

Итоги саммита на Аляске

  • В ночь на субботу Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
  • Со своей стороны, Путин отметил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Четыре лидера ЕС, главы ЕК и НАТО будут на встрече Трампа и Зеленского
Вчера, 13:21
 
РоссияУкраинаСШАВстреча Путина и Трампа на АляскеВ миреДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
