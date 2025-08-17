https://ria.ru/20250817/uitkoff-2035922444.html

Уиткофф: Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Киева

Уиткофф: Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Киева - РИА Новости, 17.08.2025

Уиткофф: Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Киева

США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью CNN. 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью CNN."Мы смогли добиться следующей уступки: Соединенные Штаты могли бы предложить статью № 5, например, — защиту, что, собственно, и является одной из реальных причин, по которым Украина хочет быть в НАТО. Нам удалось обойти это и договориться о том, что Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту по типу статьи № 5, и это был первый случай, когда мы услышали согласие русских на это", — сказал он, комментируя саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Уиткофф также отметил, что в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет обсуждаться вопрос территорий при урегулировании конфликта."Земля — фундаментальный вопрос. Это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев и который не мог быть обсужден на этой встрече (с Россией в пятницу. — Прим. ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник — надеемся, что внесем ясность в этот вопрос. И надеемся, что это очень, очень скоро приведет к мирному соглашению", — заявил он.Спецпосланник подчеркнул, что детали решений о территориальных обменах и договоренностях с Россией должен принимать сам Киев. Именно для обсуждения этих вопросов Зеленский и европейские лидеры завтра приедут в Белый дом на встречу с Трампом.Итоги саммита на Аляске

