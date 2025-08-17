Уиткофф: Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Киева
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью CNN.
«
"Мы смогли добиться следующей уступки: Соединенные Штаты могли бы предложить статью № 5, например, — защиту, что, собственно, и является одной из реальных причин, по которым Украина хочет быть в НАТО. Нам удалось обойти это и договориться о том, что Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту по типу статьи № 5, и это был первый случай, когда мы услышали согласие русских на это", — сказал он, комментируя саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран — членов НАТО.
Уиткофф также отметил, что в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет обсуждаться вопрос территорий при урегулировании конфликта.
"Земля — фундаментальный вопрос. Это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев и который не мог быть обсужден на этой встрече (с Россией в пятницу. — Прим. ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник — надеемся, что внесем ясность в этот вопрос. И надеемся, что это очень, очень скоро приведет к мирному соглашению", — заявил он.
Спецпосланник подчеркнул, что детали решений о территориальных обменах и договоренностях с Россией должен принимать сам Киев. Именно для обсуждения этих вопросов Зеленский и европейские лидеры завтра приедут в Белый дом на встречу с Трампом.
Итоги саммита на Аляске
- В ночь на субботу Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
- С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
- Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
- Со своей стороны, Путин отметил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям.