ВС России нанесли удары по военным предприятиям в Днепропетровской области

ВС России нанесли удары по военным предприятиям в Днепропетровской области

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по военным предприятиям в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Днепропетровская область: удар по Павлограду, затем <...> ночью взрывы в области. Два эпизода, удары по железнодорожной логистике и военным производствам", — заявил он.Другие пораженные цели:В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.* Запрещенная в России террористическая организация.

