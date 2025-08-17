Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по военным предприятиям в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 17.08.2025 (обновлено: 09:12 17.08.2025)
ВС России нанесли удары по военным предприятиям в Днепропетровской области
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по военным предприятиям в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Днепропетровская область: удар по Павлограду, затем &lt;...&gt; ночью взрывы в области. Два эпизода, удары по железнодорожной логистике и военным производствам", — заявил он.Другие пораженные цели:В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.* Запрещенная в России террористическая организация.
Украинские пожарные
Украинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по военным предприятиям в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Днепропетровская область: удар по Павлограду, затем <...> ночью взрывы в области. Два эпизода, удары по железнодорожной логистике и военным производствам", — заявил он.
Украинские пожарные
В Днепропетровске вывели из строя ремонтную базу техники ВСУ
9 августа, 08:34
9 августа, 08:34
Другие пораженные цели:
  • подразделение боевиков "Азова"* в Харьковской области;
  • скопление техники и артиллерийских систем в подконтрольной Киеву части ДНР;
  • радиолокационные станции и элементы ПВО в Черниговской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
* Запрещенная в России террористическая организация.
