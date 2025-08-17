https://ria.ru/20250817/udary-2035862245.html
ВС России нанесли удары по военным предприятиям в Днепропетровской области
Российские войска ударили по военным предприятиям в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по военным предприятиям в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Днепропетровская область: удар по Павлограду, затем <...> ночью взрывы в области. Два эпизода, удары по железнодорожной логистике и военным производствам", — заявил он.Другие пораженные цели:В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.* Запрещенная в России террористическая организация.
