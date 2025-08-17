Рейтинг@Mail.ru
Трамп стремится ладить с Путиным, считает эксперт - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/tramp-2035923354.html
Трамп стремится ладить с Путиным, считает эксперт
Трамп стремится ладить с Путиным, считает эксперт - РИА Новости, 17.08.2025
Трамп стремится ладить с Путиным, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп хочет ладить с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому склонен согласиться на условия России по украинскому конфликту,... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T16:23:00+03:00
2025-08-17T16:23:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_0:60:2105:1244_1920x0_80_0_0_19e4705334711637474cfd4bf3ef4b91.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет ладить с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому склонен согласиться на условия России по украинскому конфликту, считает экс-советник по разведке во время первого срока Трампа, директор программы трансатлантической безопасности в НКО Центр новой американской безопасности (CNAS) Андреа Кендалл-Тейлор. "Он склонен к желанию ладить с Путиным, и поэтому гораздо более склонен к тому, чтобы согласиться на условия России и посмотреть на мир глазами Путина", - заявила она в комментарии изданию Washington Post. При этом, по словам Кендалл-Тейлор, переговорная стратегия Трампа ограничена, потому что он не владеет всеми фактами о вооруженном конфликте на Украине. "Очень сложно добиваться выгодных тебе условий, если не знаешь фактов... Они не вели переговоры на равных условиях, потому что Трамп просто не владеет предметом так, как Путин", - добавила она. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, позже заявил Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
https://ria.ru/20250817/putin-2035913069.html
https://ria.ru/20250817/putin-2035854204.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_150:0:2028:1408_1920x0_80_0_0_b6a9eaac693a804392bcbf5a56ce6744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп стремится ладить с Путиным, считает эксперт

Экс-советник по разведке Кендалл-Тейлор: Трамп хочет ладить с Путиным

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет ладить с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому склонен согласиться на условия России по украинскому конфликту, считает экс-советник по разведке во время первого срока Трампа, директор программы трансатлантической безопасности в НКО Центр новой американской безопасности (CNAS) Андреа Кендалл-Тейлор.
"Он склонен к желанию ладить с Путиным, и поэтому гораздо более склонен к тому, чтобы согласиться на условия России и посмотреть на мир глазами Путина", - заявила она в комментарии изданию Washington Post.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Путин пошутил перед началом встречи с Трампом
Вчера, 15:22
При этом, по словам Кендалл-Тейлор, переговорная стратегия Трампа ограничена, потому что он не владеет всеми фактами о вооруженном конфликте на Украине.
"Очень сложно добиваться выгодных тебе условий, если не знаешь фактов... Они не вели переговоры на равных условиях, потому что Трамп просто не владеет предметом так, как Путин", - добавила она.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, позже заявил Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Источник объяснил, почему Путин сел в автомобиль Трампа
Вчера, 05:24
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала