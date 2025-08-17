https://ria.ru/20250817/tramp-2035923354.html

Трамп стремится ладить с Путиным, считает эксперт

Трамп стремится ладить с Путиным, считает эксперт - РИА Новости, 17.08.2025

Трамп стремится ладить с Путиным, считает эксперт

Президент США Дональд Трамп хочет ладить с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому склонен согласиться на условия России по украинскому конфликту,... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T16:23:00+03:00

2025-08-17T16:23:00+03:00

2025-08-17T16:23:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_0:60:2105:1244_1920x0_80_0_0_19e4705334711637474cfd4bf3ef4b91.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет ладить с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому склонен согласиться на условия России по украинскому конфликту, считает экс-советник по разведке во время первого срока Трампа, директор программы трансатлантической безопасности в НКО Центр новой американской безопасности (CNAS) Андреа Кендалл-Тейлор. "Он склонен к желанию ладить с Путиным, и поэтому гораздо более склонен к тому, чтобы согласиться на условия России и посмотреть на мир глазами Путина", - заявила она в комментарии изданию Washington Post. При этом, по словам Кендалл-Тейлор, переговорная стратегия Трампа ограничена, потому что он не владеет всеми фактами о вооруженном конфликте на Украине. "Очень сложно добиваться выгодных тебе условий, если не знаешь фактов... Они не вели переговоры на равных условиях, потому что Трамп просто не владеет предметом так, как Путин", - добавила она. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, позже заявил Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.

https://ria.ru/20250817/putin-2035913069.html

https://ria.ru/20250817/putin-2035854204.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске