Трамп обвинил американские СМИ в искажении правды о саммите на Аляске

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил американские СМИ в искажении информации о переговорах с Владимиром Путиным в Анкоридже. РИА Новости, 17.08.2025

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил американские СМИ в искажении информации о переговорах с Владимиром Путиным в Анкоридже."Невероятно, насколько фейковые СМИ яростно искажают правду, когда дело касается меня. Нет ничего, что я мог бы сказать или сделать, чтобы они писали обо мне честно. У меня была отличная встреча на Аляске по поводу глупой войны Байдена — войны, которой никогда не должно было быть!" — написал он в соцсети Truth Social.В следующем посте президент отметил, что в отношении России "достигнут большой прогресс"."Следите за событиями!" — добавил Трамп.Саммит на Аляске

