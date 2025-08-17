Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил американские СМИ в искажении правды о саммите на Аляске - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 17.08.2025 (обновлено: 22:49 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/tramp-2035922075.html
Трамп обвинил американские СМИ в искажении правды о саммите на Аляске
Трамп обвинил американские СМИ в искажении правды о саммите на Аляске - РИА Новости, 17.08.2025
Трамп обвинил американские СМИ в искажении правды о саммите на Аляске
Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил американские СМИ в искажении информации о переговорах с Владимиром Путиным в Анкоридже. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T16:14:00+03:00
2025-08-17T22:49:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
в мире
аляска
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_0:0:3381:1903_1920x0_80_0_0_a296180592b53ca12fb3e88acc59e708.jpg
ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил американские СМИ в искажении информации о переговорах с Владимиром Путиным в Анкоридже."Невероятно, насколько фейковые СМИ яростно искажают правду, когда дело касается меня. Нет ничего, что я мог бы сказать или сделать, чтобы они писали обо мне честно. У меня была отличная встреча на Аляске по поводу глупой войны Байдена — войны, которой никогда не должно было быть!" — написал он в соцсети Truth Social.В следующем посте президент отметил, что в отношении России "достигнут большой прогресс"."Следите за событиями!" — добавил Трамп.Саммит на Аляске
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035798423.html
https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html
https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html
аляска
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_523:0:3254:2048_1920x0_80_0_0_09f284b41b3b86c64c9e5225b5b3d55b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
встреча путина и трампа на аляске, в мире, аляска, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, украина
Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, Аляска, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Украина
Трамп обвинил американские СМИ в искажении правды о саммите на Аляске

Трамп обвинил американские СМИ в искажении правды о встрече с Путиным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил американские СМИ в искажении информации о переговорах с Владимиром Путиным в Анкоридже.
"Невероятно, насколько фейковые СМИ яростно искажают правду, когда дело касается меня. Нет ничего, что я мог бы сказать или сделать, чтобы они писали обо мне честно. У меня была отличная встреча на Аляске по поводу глупой войны Байдена — войны, которой никогда не должно было быть!" — написал он в соцсети Truth Social.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в штате Анкоридж (Аляска) - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Раде раскрыли, что потерял Зеленский из-за встречи Путина и Трампа
16 августа, 16:39
В следующем посте президент отметил, что в отношении России "достигнут большой прогресс".
"Следите за событиями!" — добавил Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Все, они меня достали: Трамп благословил Путина на быстрый разгром Киева
Вчера, 08:00

Саммит на Аляске

  • В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Встреча президентов России и США на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
1 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / POOL

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

© РИА Новости / POOL
6 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище Форт Ричардсон на Аляске

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 9

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
1 из 9

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 9

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 9

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

© РИА Новости / POOL
6 из 9

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 9
  • Президенты указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
  • Путин отметил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
16 августа, 17:03
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеВ миреАляскаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровЮрий УшаковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала