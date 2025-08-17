https://ria.ru/20250817/ssha-2035930701.html

США не хотят вводить санкции против России, заявил Рубио

США не хотят вводить санкции против РФ, так как это фактически будет означать, что переговоры по достижению мира на Украине закончены, заявил в воскресенье...

специальная военная операция на украине

россия

сша

аляска

марко рубио

владимир путин

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США не хотят вводить санкции против РФ, так как это фактически будет означать, что переговоры по достижению мира на Украине закончены, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио. "Я хочу, чтобы все понимали: если завтра, если сегодня утром, президент проснётся и скажет: "Я ввожу эти ужасные, знаете ли, жёсткие санкции против России". Возможно, это поднимет людям настроение на пару часов, но вот что вы, по сути, говорите: вы говорите, что переговоры (по украинскому урегулированию - ред.) в обозримом будущем закончены", - заявил Рубио телеканалу Fox News. В воскресенье Рубио в интервью телеканалу ABC указал, что переговоры возможны лишь при соблюдении конфиденциальности. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, позже заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.

россия

сша

аляска

2025

Новости

ru-RU

россия, сша, аляска, марко рубио, владимир путин, дональд трамп