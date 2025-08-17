США не хотят вводить санкции против России, заявил Рубио
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США не хотят вводить санкции против РФ, так как это фактически будет означать, что переговоры по достижению мира на Украине закончены, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио.
"Я хочу, чтобы все понимали: если завтра, если сегодня утром, президент проснётся и скажет: "Я ввожу эти ужасные, знаете ли, жёсткие санкции против России". Возможно, это поднимет людям настроение на пару часов, но вот что вы, по сути, говорите: вы говорите, что переговоры (по украинскому урегулированию - ред.) в обозримом будущем закончены", - заявил Рубио телеканалу Fox News.
В воскресенье Рубио в интервью телеканалу ABC указал, что переговоры возможны лишь при соблюдении конфиденциальности.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, позже заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.