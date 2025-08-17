https://ria.ru/20250817/ssha-2035929940.html

Эксперт посоветовал Зеленскому взвешивать слова на встрече с Трампом

Эксперт посоветовал Зеленскому взвешивать слова на встрече с Трампом - РИА Новости, 17.08.2025

Эксперт посоветовал Зеленскому взвешивать слова на встрече с Трампом

Владимиру Зеленскому следует быть осторожным в своих словах в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в понедельник, чтобы Киев был... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T17:27:00+03:00

2025-08-17T17:27:00+03:00

2025-08-17T17:27:00+03:00

в мире

сша

россия

аляска

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002352956_0:142:3071:1870_1920x0_80_0_0_0af4989d05912f7fe09911dc6ea0c1e2.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует быть осторожным в своих словах в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в понедельник, чтобы Киев был включен в переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости историк и профессор Университета Назарета (США) Тимоти Ниланд. "Зеленский многое сделал, чтобы преодолеть разногласия с Трампом. Ему придется взвешивать свои слова в адрес президенту США, чтобы Украина осталась участником мирных переговоров", - заявил Ниланд. По словам профессора, в ходе встречи Трамп, вероятно, будет оказывать давление на Зеленского, чтобы тот "согласился или создал впечатление, что поддерживает любой исход", который был согласован с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, позже заявил Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.

https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035923072.html

https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035909366.html

сша

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, аляска, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске