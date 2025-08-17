https://ria.ru/20250817/solntse-2035873548.html
На Солнце практически исчезли пятна
2025-08-17T10:50:00+03:00
2025-08-17T10:50:00+03:00
2025-08-17T11:53:00+03:00
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На Солнце почти полностью исчезли пятна, это говорит об уменьшении числа вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне", — говорится в релизе в Telegram-канале.Ученые пояснили, что пятна хоть и еще присутствуют, но уменьшились настолько, что при поверхностном осмотре больше четырех из девяти областей не получится найти даже на высокоточных космических снимках."Так как размер и число пятен примерно коррелирует со вспышечной активностью, то перспективы последней сейчас неутешительны. Если ничего не изменится, то число вспышек к началу будущей недели может полностью уйти в ноль на радость метеозависимым и на горе радиолюбителям", — отметили они. В Лаборатории добавили, что оснований рассчитывать на быстрый рост солнечной энергии нет, но уже со вторника ожидаются очередные бури из-за приближения корональной дыры.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.