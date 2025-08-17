Рейтинг@Mail.ru
Казахстан нарастил импорт российского шоколада на треть - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/shokolad-2035870013.html
Казахстан нарастил импорт российского шоколада на треть
Казахстан нарастил импорт российского шоколада на треть - РИА Новости, 17.08.2025
Казахстан нарастил импорт российского шоколада на треть
Казахстан по итогам прошлого полугодия купил на треть больше российского шоколада, чем за тот же период годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T10:10:00+03:00
2025-08-17T10:10:00+03:00
экономика
казахстан
россия
шоколад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96375/34/963753483_0:132:3010:1825_1920x0_80_0_0_3d23ff38f11c544c4dad783bc5f0c313.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Казахстан по итогам прошлого полугодия купил на треть больше российского шоколада, чем за тот же период годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы республики. Так, общие объемы этого импорта составили 118,3 миллиона долларов (за 28 тысяч тонн). Это почти на 32% больше, чем за такой же период в прошлом году. При этом за июнь было импортировано шоколада на 19,6 миллиона долларов (за 4,3 тысячи тонн). В месячном выражении поставки немного снизились - на 4%, а в годовом - выросли в 1,4 раза. Кроме РФ Казахстан также в заметных объемах приобретал шоколад у Украины (на 31 миллиона долларов), Турции (на 17,7 миллиона), Германии (на 10,3 миллиона) и Италии (на 6,2 миллиона долларов). Из числа других сладостей Казахстан в первом полугодии закупал у России кондитерские изделия из сахара, не содержащих какао. Например, к ним относится белый шоколад. За январь-июнь поставки достигли 38,2 миллиона долларов за 11,1 тысячу тонн. Это на 10% больше, чем год назад. Еще было приобретено сахара на 159,6 миллиона долларов (за 255,6 тысячи тонн), что на 27% больше в годовом выражении.
https://ria.ru/20250812/shokolad-2034803231.html
https://ria.ru/20250612/tovary-2022430914.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96375/34/963753483_201:0:2810:1957_1920x0_80_0_0_4849468b977b96ce4965fa93b24ad91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, казахстан, россия, шоколад
Экономика, Казахстан, Россия, шоколад
Казахстан нарастил импорт российского шоколада на треть

Казахстан в I полугодии купил на треть больше российского шоколада, чем в 2024 г

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПроизводство шоколадных конфет
Производство шоколадных конфет - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Казахстан по итогам прошлого полугодия купил на треть больше российского шоколада, чем за тот же период годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы республики.
Так, общие объемы этого импорта составили 118,3 миллиона долларов (за 28 тысяч тонн). Это почти на 32% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Шоколад - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Шиитские паломники рассказали, почему любят российский шоколад
12 августа, 14:47
При этом за июнь было импортировано шоколада на 19,6 миллиона долларов (за 4,3 тысячи тонн). В месячном выражении поставки немного снизились - на 4%, а в годовом - выросли в 1,4 раза.
Кроме РФ Казахстан также в заметных объемах приобретал шоколад у Украины (на 31 миллиона долларов), Турции (на 17,7 миллиона), Германии (на 10,3 миллиона) и Италии (на 6,2 миллиона долларов).
Из числа других сладостей Казахстан в первом полугодии закупал у России кондитерские изделия из сахара, не содержащих какао. Например, к ним относится белый шоколад. За январь-июнь поставки достигли 38,2 миллиона долларов за 11,1 тысячу тонн. Это на 10% больше, чем год назад.
Еще было приобретено сахара на 159,6 миллиона долларов (за 255,6 тысячи тонн), что на 27% больше в годовом выражении.
Производство конфет - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Глава РЭЦ рассказала, какие российские товары любят в Китае
12 июня, 09:01
 
ЭкономикаКазахстанРоссияшоколад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала