Казахстан нарастил импорт российского шоколада на треть
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Казахстан по итогам прошлого полугодия купил на треть больше российского шоколада, чем за тот же период годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы республики. Так, общие объемы этого импорта составили 118,3 миллиона долларов (за 28 тысяч тонн). Это почти на 32% больше, чем за такой же период в прошлом году. При этом за июнь было импортировано шоколада на 19,6 миллиона долларов (за 4,3 тысячи тонн). В месячном выражении поставки немного снизились - на 4%, а в годовом - выросли в 1,4 раза. Кроме РФ Казахстан также в заметных объемах приобретал шоколад у Украины (на 31 миллиона долларов), Турции (на 17,7 миллиона), Германии (на 10,3 миллиона) и Италии (на 6,2 миллиона долларов). Из числа других сладостей Казахстан в первом полугодии закупал у России кондитерские изделия из сахара, не содержащих какао. Например, к ним относится белый шоколад. За январь-июнь поставки достигли 38,2 миллиона долларов за 11,1 тысячу тонн. Это на 10% больше, чем год назад. Еще было приобретено сахара на 159,6 миллиона долларов (за 255,6 тысячи тонн), что на 27% больше в годовом выражении.
