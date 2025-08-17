https://ria.ru/20250817/shokolad-2035870013.html

Казахстан нарастил импорт российского шоколада на треть

Казахстан нарастил импорт российского шоколада на треть - РИА Новости, 17.08.2025

Казахстан нарастил импорт российского шоколада на треть

Казахстан по итогам прошлого полугодия купил на треть больше российского шоколада, чем за тот же период годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T10:10:00+03:00

2025-08-17T10:10:00+03:00

2025-08-17T10:10:00+03:00

экономика

казахстан

россия

шоколад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96375/34/963753483_0:132:3010:1825_1920x0_80_0_0_3d23ff38f11c544c4dad783bc5f0c313.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Казахстан по итогам прошлого полугодия купил на треть больше российского шоколада, чем за тот же период годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы республики. Так, общие объемы этого импорта составили 118,3 миллиона долларов (за 28 тысяч тонн). Это почти на 32% больше, чем за такой же период в прошлом году. При этом за июнь было импортировано шоколада на 19,6 миллиона долларов (за 4,3 тысячи тонн). В месячном выражении поставки немного снизились - на 4%, а в годовом - выросли в 1,4 раза. Кроме РФ Казахстан также в заметных объемах приобретал шоколад у Украины (на 31 миллиона долларов), Турции (на 17,7 миллиона), Германии (на 10,3 миллиона) и Италии (на 6,2 миллиона долларов). Из числа других сладостей Казахстан в первом полугодии закупал у России кондитерские изделия из сахара, не содержащих какао. Например, к ним относится белый шоколад. За январь-июнь поставки достигли 38,2 миллиона долларов за 11,1 тысячу тонн. Это на 10% больше, чем год назад. Еще было приобретено сахара на 159,6 миллиона долларов (за 255,6 тысячи тонн), что на 27% больше в годовом выражении.

https://ria.ru/20250812/shokolad-2034803231.html

https://ria.ru/20250612/tovary-2022430914.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, казахстан, россия, шоколад