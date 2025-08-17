https://ria.ru/20250817/sanktsii-2035918516.html
Глава ЕК сообщила, что новый пакет санкций против России будет в сентябре
2025-08-17T15:59:00+03:00
2025-08-17T15:59:00+03:00
2025-08-17T17:44:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября."Европа будет оказывать дипломатическое и, в частности, экономическое давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции. На данный момент мы приняли 18 пакетов и продолжаем подготовку к 19-му. Этот пакет поступит в начале сентября", - сказала она на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.
