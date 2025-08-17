Рейтинг@Mail.ru
15:59 17.08.2025 (обновлено: 17:44 17.08.2025)
Глава ЕК сообщила, что новый пакет санкций против России будет в сентябре
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. РИА Новости, 17.08.2025
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
россия
санкции в отношении россии
БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября."Европа будет оказывать дипломатическое и, в частности, экономическое давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции. На данный момент мы приняли 18 пакетов и продолжаем подготовку к 19-му. Этот пакет поступит в начале сентября", - сказала она на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.
еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, россия, санкции в отношении россии
Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Санкции в отношении России
© AP Photo / Johanna GeronГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября.
"Европа будет оказывать дипломатическое и, в частности, экономическое давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции. На данный момент мы приняли 18 пакетов и продолжаем подготовку к 19-му. Этот пакет поступит в начале сентября", - сказала она на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Четыре лидера ЕС, главы ЕК и НАТО будут на встрече Трампа и Зеленского
Вчера, 13:21
 
ЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенРоссияСанкции в отношении России
 
 
