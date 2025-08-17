https://ria.ru/20250817/sanktsii-2035851109.html

Эксперт оценил перспективу снятия санкций с России

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Некоторые санкции для проведения платежей и реализации проектов потенциально могут быть скоро сняты при дальнейшем развитии диалога РФ-США после саммита на Аляске, заявил РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Иван Ермохин. "В краткосрочной перспективе, при условии развития диалога, можно ожидать точечного снятия санкций для проведения платежей и реализации проектов. В долгосрочной перспективе необходимо будет решить судьбу российских замороженных резервов", - считает эксперт. Прошедшая встреча двух лидеров позволяет оптимистично смотреть на возможность развития делового сотрудничества, отмечает Ермохин. "Такое сотрудничество, в первую очередь, может развиваться в нефтегазовом секторе, авиации и IT. Ранее, например, такие американские компании как ExxonMobil, Boeing были активно представлены на национальном рынке", - сказал он. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Трамп в интервью Fox News после саммита заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро, если встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске завершится удачно.

