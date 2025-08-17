Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил перспективу снятия санкций с России - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:57 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/sanktsii-2035851109.html
Эксперт оценил перспективу снятия санкций с России
Эксперт оценил перспективу снятия санкций с России - РИА Новости, 17.08.2025
Эксперт оценил перспективу снятия санкций с России
Некоторые санкции для проведения платежей и реализации проектов потенциально могут быть скоро сняты при дальнейшем развитии диалога РФ-США после саммита на... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T03:57:00+03:00
2025-08-17T03:57:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
института гайдара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026876944_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_d43a9f4db0c3428f826988b960753f34.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Некоторые санкции для проведения платежей и реализации проектов потенциально могут быть скоро сняты при дальнейшем развитии диалога РФ-США после саммита на Аляске, заявил РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Иван Ермохин. "В краткосрочной перспективе, при условии развития диалога, можно ожидать точечного снятия санкций для проведения платежей и реализации проектов. В долгосрочной перспективе необходимо будет решить судьбу российских замороженных резервов", - считает эксперт. Прошедшая встреча двух лидеров позволяет оптимистично смотреть на возможность развития делового сотрудничества, отмечает Ермохин. "Такое сотрудничество, в первую очередь, может развиваться в нефтегазовом секторе, авиации и IT. Ранее, например, такие американские компании как ExxonMobil, Boeing были активно представлены на национальном рынке", - сказал он. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Трамп в интервью Fox News после саммита заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро, если встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске завершится удачно.
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035753947.html
https://ria.ru/20250816/es-2035815634.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026876944_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9b595ccf0c95242ee193edb76c1efca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, института гайдара, exxon mobil, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Института Гайдара, Exxon Mobil, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Эксперт оценил перспективу снятия санкций с России

Ермохин: санкции могут быть частично сняты для развития диалога РФ и США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Некоторые санкции для проведения платежей и реализации проектов потенциально могут быть скоро сняты при дальнейшем развитии диалога РФ-США после саммита на Аляске, заявил РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Иван Ермохин.
"В краткосрочной перспективе, при условии развития диалога, можно ожидать точечного снятия санкций для проведения платежей и реализации проектов. В долгосрочной перспективе необходимо будет решить судьбу российских замороженных резервов", - считает эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп добился своего на Аляске
Вчера, 10:25
Прошедшая встреча двух лидеров позволяет оптимистично смотреть на возможность развития делового сотрудничества, отмечает Ермохин.
"Такое сотрудничество, в первую очередь, может развиваться в нефтегазовом секторе, авиации и IT. Ранее, например, такие американские компании как ExxonMobil, Boeing были активно представлены на национальном рынке", - сказал он.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Трамп в интервью Fox News после саммита заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро, если встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске завершится удачно.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Эксперт оценил шансы на изменение политики ЕС после встречи Путина и Трампа
Вчера, 18:51
 
В миреРоссияАляскаСШАВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровИнститута ГайдараExxon MobilВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала