WP: трехсторонний саммит не гарантирован после встречи Трампа с Зеленским
WP: встреча Путина, Трампа и Зеленского не гарантирована после 18 августа
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Трехсторонняя встреча между президентом РФ Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не гарантирована после встречи Трампа с Зеленским, которая пройдет 18 августа в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, ранее вступавший в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
"США надеются, что трехсторонняя встреча с Трампом, Путиным и Зеленским пройдет позднее на грядущей неделе, говорит чиновник из Белого дома. Чиновник, однако, предупредил, что Белый дом не ждет, что встреча в понедельник обязательно приведет к этому (к трехстороннему саммиту - ред.)", - пишет издание.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.