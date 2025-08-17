Рейтинг@Mail.ru
Охранник Трампа упал в обморок во время саммита на Аляске
21:37 17.08.2025
Охранник Трампа упал в обморок во время саммита на Аляске
Охранник Трампа упал в обморок во время саммита на Аляске - РИА Новости, 17.08.2025
Охранник Трампа упал в обморок во время саммита на Аляске
Один из американских охранников потерял сознание во время встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил журналист Павел Зарубин в РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Один из американских охранников потерял сознание во время встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале."Даже американские охранники не выдерживали напряжения, кого-то уносили в обморочном состоянии", — отметил он.Журналист поделился кадрами с саммита, на которых видно, как охранника, потерявшего сознание, выносят из зала.О напряженных условиях работы во время саммита Зарубину также рассказал российский переводчик, старший советник Департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков.Он отметил, что из-за разницы во времени очень сложно сконцентрироваться и осознать, "в каком часовом поясе находишься, какое число и сколько времени". Встреча Путина и Трампа
Охранник Трампа упал в обморок во время саммита на Аляске

Зарубин: охраннику Трампа стало плохо во время саммита на Аляске

Дзен
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Один из американских охранников потерял сознание во время встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
"Даже американские охранники не выдерживали напряжения, кого-то уносили в обморочном состоянии", — отметил он.
Журналист поделился кадрами с саммита, на которых видно, как охранника, потерявшего сознание, выносят из зала.
О напряженных условиях работы во время саммита Зарубину также рассказал российский переводчик, старший советник Департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков.
Он отметил, что из-за разницы во времени очень сложно сконцентрироваться и осознать, "в каком часовом поясе находишься, какое число и сколько времени".

Встреча Путина и Трампа

  • В ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Президенты указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
  • Путин отметил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям.
Заголовок открываемого материала