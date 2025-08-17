Охранник Трампа упал в обморок во время саммита на Аляске
Зарубин: охраннику Трампа стало плохо во время саммита на Аляске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Один из американских охранников потерял сознание во время встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
"Даже американские охранники не выдерживали напряжения, кого-то уносили в обморочном состоянии", — отметил он.
Журналист поделился кадрами с саммита, на которых видно, как охранника, потерявшего сознание, выносят из зала.
О напряженных условиях работы во время саммита Зарубину также рассказал российский переводчик, старший советник Департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков.
Он отметил, что из-за разницы во времени очень сложно сконцентрироваться и осознать, "в каком часовом поясе находишься, какое число и сколько времени".
Встреча Путина и Трампа
- В ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
- С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Президенты указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
- Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
- Путин отметил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям.