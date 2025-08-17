https://ria.ru/20250817/sammit-2035950631.html

Охранник Трампа упал в обморок во время саммита на Аляске

Охранник Трампа упал в обморок во время саммита на Аляске - РИА Новости, 17.08.2025

Охранник Трампа упал в обморок во время саммита на Аляске

Один из американских охранников потерял сознание во время встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил журналист Павел Зарубин в РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T21:37:00+03:00

2025-08-17T21:37:00+03:00

2025-08-17T22:44:00+03:00

в мире

аляска

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035951029_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_553c465a3d7261b70bde9ee61e11e1f5.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Один из американских охранников потерял сознание во время встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале."Даже американские охранники не выдерживали напряжения, кого-то уносили в обморочном состоянии", — отметил он.Журналист поделился кадрами с саммита, на которых видно, как охранника, потерявшего сознание, выносят из зала.О напряженных условиях работы во время саммита Зарубину также рассказал российский переводчик, старший советник Департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков.Он отметил, что из-за разницы во времени очень сложно сконцентрироваться и осознать, "в каком часовом поясе находишься, какое число и сколько времени". Встреча Путина и Трампа

https://ria.ru/20250817/detal-2035918306.html

https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035923072.html

аляска

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Охранника под руки выводят из зала Охранника под руки выводят из зала 2025-08-17T21:37 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, сша, украина, владимир путин, дональд трамп