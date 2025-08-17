Глава комитета Бундестага прокомментировал встречу Путина и Трампа
Лашет назвал саммит на Аляске подтверждением активной роли России в мире
© РИА Новости / POOLВладимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Россия не уходила с мировой арены, саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - не возвращение, как пишут западные СМИ, а подтверждение ее активной роли, заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет в интервью изданию Tagesspiegel.
"Во многих сообщениях (СМИ - ред.) я читал, что Путин вернулся на мировую сцену. Какая же ошибка в оценке. Он всегда был на мировой сцене. У него по-прежнему были отношения с Китаем, Индией, Южной Африкой, Бразилией, Турцией, Израилем, арабскими государствами Персидского залива и многими странами глобального Юга. Путин или (глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров присутствовали повсюду - только не в Европе", - сказал Лашет (ХДС).
Депутат также раскритиковал негативную реакцию ряда европейских политиков и СМИ на встречу Путина и Трампа.
"В прежние времена мы скорее радовались бы, когда российский и американский президенты приходили к пониманию. Это были сигналы к разрядке", - добавил он.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.