Глава комитета Бундестага прокомментировал встречу Путина и Трампа

БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Россия не уходила с мировой арены, саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - не возвращение, как пишут западные СМИ, а подтверждение ее активной роли, заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет в интервью изданию Tagesspiegel. "Во многих сообщениях (СМИ - ред.) я читал, что Путин вернулся на мировую сцену. Какая же ошибка в оценке. Он всегда был на мировой сцене. У него по-прежнему были отношения с Китаем, Индией, Южной Африкой, Бразилией, Турцией, Израилем, арабскими государствами Персидского залива и многими странами глобального Юга. Путин или (глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров присутствовали повсюду - только не в Европе", - сказал Лашет (ХДС). Депутат также раскритиковал негативную реакцию ряда европейских политиков и СМИ на встречу Путина и Трампа. "В прежние времена мы скорее радовались бы, когда российский и американский президенты приходили к пониманию. Это были сигналы к разрядке", - добавил он. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

