Экс-дипломат Франции назвал Путина главным победителем саммита на Аляске - РИА Новости, 17.08.2025
19:26 17.08.2025
Экс-дипломат Франции назвал Путина главным победителем саммита на Аляске
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин стал главным победителем по итогам переговоров на Аляске с президентом США Дональдом Трампом, считает бывший госсекретарь при МИД Франции Пьер Лелуш. "Владимир Путин, несомненно, стал главным победителем этой встречи: он не уступил ни по существу, ни, конечно же, по вопросу прекращения огня, которого ждали Дональд Трамп, а за ним и Владимир Зеленский с его европейскими союзниками", - написал Лелуш в колонке для издания Journal du Dimanche. Лелуш отметил, что Трамп после переговоров с Путиным склонился к отстаиваемой российским лидером идее полноценного мирного соглашения по конфликту на Украине вместо прекращения огня. Дипломат также обратил внимание на то, что Трамп на встрече взаимодействовал с путиным на равных. "Он (Путин - ред.) также получил международную реабилитацию на территории самой могущественной страны мира, удостоившись очень теплого приема со стороны американского президента, который обращался с ним как с равным, что очень важно для россиян", - добавил политик. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
Экс-дипломат Франции назвал Путина главным победителем саммита на Аляске

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин стал главным победителем по итогам переговоров на Аляске с президентом США Дональдом Трампом, считает бывший госсекретарь при МИД Франции Пьер Лелуш.
"Владимир Путин, несомненно, стал главным победителем этой встречи: он не уступил ни по существу, ни, конечно же, по вопросу прекращения огня, которого ждали Дональд Трамп, а за ним и Владимир Зеленский с его европейскими союзниками", - написал Лелуш в колонке для издания Journal du Dimanche.
Лелуш отметил, что Трамп после переговоров с Путиным склонился к отстаиваемой российским лидером идее полноценного мирного соглашения по конфликту на Украине вместо прекращения огня.
Дипломат также обратил внимание на то, что Трамп на встрече взаимодействовал с путиным на равных.
"Он (Путин - ред.) также получил международную реабилитацию на территории самой могущественной страны мира, удостоившись очень теплого приема со стороны американского президента, который обращался с ним как с равным, что очень важно для россиян", - добавил политик.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
