Экс-глава МИД Ливии назвал встречу Путина и Трампа сигналом надежды
Сияла назвал встречу Путина и Трампа сигналом надежды на нормализацию ситуации
© РИА Новости / Сергей БобылевВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Читать ria.ru в
БЕНГАЗИ, 17 авг – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, состоявшаяся в исключительно чувствительный для всего мира момент, сама по себе уже является сигналом надежды на нормализацию мировой политической ситуации, поделился с РИА Новости мнением бывший министр иностранных дел Ливии в правительстве Национального согласия (ПНС) Мухаммед ат-Тахир Сияла.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Рубио ответил на критику встречи Трампа и Путина
Вчера, 16:26
"Встреча Путина и Трампа в столь напряженный период уже сама по себе стала сигналом надежды. Хочется верить, что лидеры смогут договориться о первых шагах к решению труднейших политических вопросов", - сказал Сияла, подчеркнув, что "окончательные ответы может дать только прямой диалог лидеров".
Ливийский политолог Иса Абделькаюм в беседе с РИА Новости в свою очередь отметил, что предложении Путина провести вторую встречу в Москве говорит о сохранении ряда нерешенных вопросов. "Факт того, что саммит завершился без открытой пресс-конференции, а лишь совместным заявлением, указывает на то, что часть тем остается предметом переговоров", - отметил эксперт, добавив, что одним из факторов могла стать и позиция стран НАТО, не поддержавших инициативы Вашингтона.
По мнению эксперта, сложнейшими остаются не только украинские, но и африканские досье, по которым возможны политические взаимовыгодные договоренности.
Рубио назвал саммит на Аляске очень продуктивным
Вчера, 11:15