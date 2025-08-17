https://ria.ru/20250817/sammit-2035924093.html
Мирзиеев в разговоре с Путиным дал оценку саммиту России и США
Мирзиеев в разговоре с Путиным дал оценку саммиту России и США - РИА Новости, 17.08.2025
Мирзиеев в разговоре с Путиным дал оценку саммиту России и США
Президент РФ Владимир Путин информировал президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о прошедшем в Анкоридже саммите, президент Узбекистана высоко оценил... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T16:29:00+03:00
2025-08-17T16:29:00+03:00
2025-08-17T16:32:00+03:00
владимир путин
россия
шавкат мирзиеев
узбекистан
сша
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948740738_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6e3b87a8fef4afbbdd256742fde450df.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин информировал президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о прошедшем в Анкоридже саммите, президент Узбекистана высоко оценил позитивную динамику диалога РФ и США, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин информировал президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева о прошедшей в Анкоридже встрече с президентом США. Шавкат Мирзиёев высоко оценил позитивную динамику российско-американского диалога на высшем уровне, подчеркнул важность достижения мирного урегулирования на Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что затронуты и некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.
https://ria.ru/20250817/putin-2035922284.html
россия
узбекистан
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948740738_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_d9670a8d1664f315a9b178bfea1ab025.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, шавкат мирзиеев, узбекистан, сша, аляска
Владимир Путин, Россия, Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, США, Аляска
Мирзиеев в разговоре с Путиным дал оценку саммиту России и США
Мирзиеев в разговоре с Путиным высоко оценил диалог России и США