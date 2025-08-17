Рейтинг@Mail.ru
Мирзиеев в разговоре с Путиным дал оценку саммиту России и США
16:29 17.08.2025 (обновлено: 16:32 17.08.2025)
Мирзиеев в разговоре с Путиным дал оценку саммиту России и США
Мирзиеев в разговоре с Путиным дал оценку саммиту России и США
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин информировал президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о прошедшем в Анкоридже саммите, президент Узбекистана высоко оценил позитивную динамику диалога РФ и США, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин информировал президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева о прошедшей в Анкоридже встрече с президентом США. Шавкат Мирзиёев высоко оценил позитивную динамику российско-американского диалога на высшем уровне, подчеркнул важность достижения мирного урегулирования на Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что затронуты и некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.
Мирзиеев в разговоре с Путиным дал оценку саммиту России и США

Мирзиеев в разговоре с Путиным высоко оценил диалог России и США

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин информировал президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о прошедшем в Анкоридже саммите, президент Узбекистана высоко оценил позитивную динамику диалога РФ и США, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин информировал президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева о прошедшей в Анкоридже встрече с президентом США. Шавкат Мирзиёев высоко оценил позитивную динамику российско-американского диалога на высшем уровне, подчеркнул важность достижения мирного урегулирования на Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что затронуты и некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Путин обсудил с Токаевым результаты саммита России и США
Вчера, 16:16
 
Владимир ПутинРоссияШавкат МирзиеевУзбекистанСШААляска
 
 
