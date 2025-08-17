https://ria.ru/20250817/sammit-2035917749.html
Сотрудники служб безопасности Путина и Трампа обменялись шевронами
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности президента США после встречи лидеров России и Соединенных Штатов на Аляске предложили российским коллегам обменяться шевронами на память. Об обмене сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин. Видеокадры с шевронами сотрудников секретной службы Соединенных Штатов (United States Secret Service) показали в программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
