Сотрудники служб безопасности Путина и Трампа обменялись шевронами
15:55 17.08.2025
Сотрудники служб безопасности Путина и Трампа обменялись шевронами
в мире
россия
сша
аляска
павел зарубин
владимир путин
дональд трамп
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности президента США после встречи лидеров России и Соединенных Штатов на Аляске предложили российским коллегам обменяться шевронами на память. Об обмене сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин. Видеокадры с шевронами сотрудников секретной службы Соединенных Штатов (United States Secret Service) показали в программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
В мире, Россия, США, Аляска, Павел Зарубин, Владимир Путин, Дональд Трамп
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности президента США после встречи лидеров России и Соединенных Штатов на Аляске предложили российским коллегам обменяться шевронами на память.
Об обмене сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин. Видеокадры с шевронами сотрудников секретной службы Соединенных Штатов (United States Secret Service) показали в программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
В Германии заметили тайные послания при встрече Путина и Трампа на Аляске
16 августа, 21:18
В Германии заметили тайные послания при встрече Путина и Трампа на Аляске
16 августа, 21:18
 
