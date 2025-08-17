https://ria.ru/20250817/sammit-2035917749.html

Сотрудники служб безопасности Путина и Трампа обменялись шевронами

Сотрудники служб безопасности Путина и Трампа обменялись шевронами - РИА Новости, 17.08.2025

Сотрудники служб безопасности Путина и Трампа обменялись шевронами

Сотрудники службы безопасности президента США после встречи лидеров России и Соединенных Штатов на Аляске предложили российским коллегам обменяться шевронами на РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T15:55:00+03:00

2025-08-17T15:55:00+03:00

2025-08-17T15:55:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

павел зарубин

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035875929_506:338:2689:1566_1920x0_80_0_0_1d9c62e312b69b1db64a60645bc836a4.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности президента США после встречи лидеров России и Соединенных Штатов на Аляске предложили российским коллегам обменяться шевронами на память. Об обмене сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин. Видеокадры с шевронами сотрудников секретной службы Соединенных Штатов (United States Secret Service) показали в программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035830062.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, павел зарубин, владимир путин, дональд трамп