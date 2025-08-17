Рейтинг@Mail.ru
Вице-спикер ГД призвал Европу не проводить провокационную политику - РИА Новости, 17.08.2025
14:19 17.08.2025 (обновлено: 14:49 17.08.2025)
Вице-спикер ГД призвал Европу не проводить провокационную политику
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сейчас важно, чтобы Европейский союз не проводил провокационную политику и не пытался сорвать мирные инициативы, которые были предложены в рамках прошедших переговоров на Аляске, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. "Самое важное, мне кажется, на этих переговорах, что два лидера дали честную оценку европейским коллегам. До переговоров министр финансов США (Скотт Бессент - ред.) сказал им (европейским коллегам - ред.) очень правильную вещь: "Либо заткнитесь, либо смиритесь". Сейчас самое важное, чтобы вот эти волки, которые там есть, которые пытаются овечками прикидываться, не проводили провокационную политику и не пытались сорвать те идеи, мирные инициативы, которые были предложены и обсуждены", - сказал Чернышов. По его словам, предложенные инициативы могут лечь в основу мира не только на европейском континенте, но и во всем мире. Парламентарий также считает, что была понята одна вещь - лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп "не работают" на какие-то глобальные элиты, они "работают" на свои страны: один на Россию, другой на США. Чернышов также выразил надежду, что это была не последняя встреча. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Чернышов призвал ЕС не срывать предложенные на Аляске мирные инициативы

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сейчас важно, чтобы Европейский союз не проводил провокационную политику и не пытался сорвать мирные инициативы, которые были предложены в рамках прошедших переговоров на Аляске, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
"Самое важное, мне кажется, на этих переговорах, что два лидера дали честную оценку европейским коллегам. До переговоров министр финансов США (Скотт Бессент - ред.) сказал им (европейским коллегам - ред.) очень правильную вещь: "Либо заткнитесь, либо смиритесь". Сейчас самое важное, чтобы вот эти волки, которые там есть, которые пытаются овечками прикидываться, не проводили провокационную политику и не пытались сорвать те идеи, мирные инициативы, которые были предложены и обсуждены", - сказал Чернышов.
По его словам, предложенные инициативы могут лечь в основу мира не только на европейском континенте, но и во всем мире.
Парламентарий также считает, что была понята одна вещь - лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп "не работают" на какие-то глобальные элиты, они "работают" на свои страны: один на Россию, другой на США.
Чернышов также выразил надежду, что это была не последняя встреча.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
