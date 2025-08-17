Рейтинг@Mail.ru
Экп-премьер Италии назвал саммит России и США на Аляске победой Путина - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/sammit-2035871898.html
Экп-премьер Италии назвал саммит России и США на Аляске победой Путина
Экп-премьер Италии назвал саммит России и США на Аляске победой Путина - РИА Новости, 17.08.2025
Экп-премьер Италии назвал саммит России и США на Аляске победой Путина
Еврокомиссар по экономике, бывший премьер Италии Паоло Джентилони считает прошедший саммит РФ и США на Аляске победой российского президента Владимира Путина. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T10:23:00+03:00
2025-08-17T10:23:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
владимир путин
паоло джентилони
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711340_0:90:1631:1008_1920x0_80_0_0_b496e466cc6f94064839045b6cd38616.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике, бывший премьер Италии Паоло Джентилони считает прошедший саммит РФ и США на Аляске победой российского президента Владимира Путина. "Конечно. Не знаю, как еще охарактеризовать почести, лимузин, красную дорожку, уготовленные для президента... Королевский прием в обмен на ничего", - заявил Джентилони в интервью газете Stampa, отвечая на вопрос журналиста о том, является ли итогом прошедшего саммита победа Путина. Еврокомиссар подчеркнул, что Трамп всегда испытывал симпатию к Путину. По словам Джентилони, итоги саммита можно рассмотреть с двух сторон. "Если быть оптимистами, (саммит завершился - ред.) безрезультатно. Если быть пессимистами, - символическим унижением для Запада. А в международной политике символы значат много", - добавил он. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, позже заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
https://ria.ru/20250817/evropa-2035861175.html
https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рукопожатие на Аляске: визит Путина в Анкоридж
В ночь с 15 на 16 августа по московскому времени состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита Россия-США в Анкоридже на Аляске. Они встретились впервые с 2019 года. Переговоры в узком составе продолжались почти три часа. Затем президенты дали совместную пресс-конференцию и отметили продуктивность проведенного разговора. В завершение поездки Путин посетил национальное военное кладбище Форт-Ричардсон, где почтил память похороненных там советских летчиков. А также пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы.
2025-08-17T10:23
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711340_79:0:1512:1075_1920x0_80_0_0_741d5fe7abae7d63568a151fa924a574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, паоло джентилони, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Паоло Джентилони, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Экп-премьер Италии назвал саммит России и США на Аляске победой Путина

Еврокомиссар Джентилони назвал приём Путина на Аляске королевским

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике, бывший премьер Италии Паоло Джентилони считает прошедший саммит РФ и США на Аляске победой российского президента Владимира Путина.
"Конечно. Не знаю, как еще охарактеризовать почести, лимузин, красную дорожку, уготовленные для президента... Королевский прием в обмен на ничего", - заявил Джентилони в интервью газете Stampa, отвечая на вопрос журналиста о том, является ли итогом прошедшего саммита победа Путина.
Еврокомиссар подчеркнул, что Трамп всегда испытывал симпатию к Путину.
По словам Джентилони, итоги саммита можно рассмотреть с двух сторон.
"Если быть оптимистами, (саммит завершился - ред.) безрезультатно. Если быть пессимистами, - символическим унижением для Запада. А в международной политике символы значат много", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Европе предъявлен счет к оплате
Вчера, 08:20
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, позже заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
16 августа, 17:03
 
В миреРоссияАляскаСШАВладимир ПутинПаоло ДжентилониСергей ЛавровВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала