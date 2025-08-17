Экп-премьер Италии назвал саммит России и США на Аляске победой Путина
Еврокомиссар Джентилони назвал приём Путина на Аляске королевским
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике, бывший премьер Италии Паоло Джентилони считает прошедший саммит РФ и США на Аляске победой российского президента Владимира Путина.
"Конечно. Не знаю, как еще охарактеризовать почести, лимузин, красную дорожку, уготовленные для президента... Королевский прием в обмен на ничего", - заявил Джентилони в интервью газете Stampa, отвечая на вопрос журналиста о том, является ли итогом прошедшего саммита победа Путина.
Еврокомиссар подчеркнул, что Трамп всегда испытывал симпатию к Путину.
По словам Джентилони, итоги саммита можно рассмотреть с двух сторон.
"Если быть оптимистами, (саммит завершился - ред.) безрезультатно. Если быть пессимистами, - символическим унижением для Запада. А в международной политике символы значат много", - добавил он.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, позже заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
