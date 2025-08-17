https://ria.ru/20250817/sammit-2035871898.html

Экп-премьер Италии назвал саммит России и США на Аляске победой Путина

Экп-премьер Италии назвал саммит России и США на Аляске победой Путина - РИА Новости, 17.08.2025

Экп-премьер Италии назвал саммит России и США на Аляске победой Путина

Еврокомиссар по экономике, бывший премьер Италии Паоло Джентилони считает прошедший саммит РФ и США на Аляске победой российского президента Владимира Путина. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T10:23:00+03:00

2025-08-17T10:23:00+03:00

2025-08-17T10:23:00+03:00

в мире

россия

аляска

сша

владимир путин

паоло джентилони

сергей лавров

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711340_0:90:1631:1008_1920x0_80_0_0_b496e466cc6f94064839045b6cd38616.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике, бывший премьер Италии Паоло Джентилони считает прошедший саммит РФ и США на Аляске победой российского президента Владимира Путина. "Конечно. Не знаю, как еще охарактеризовать почести, лимузин, красную дорожку, уготовленные для президента... Королевский прием в обмен на ничего", - заявил Джентилони в интервью газете Stampa, отвечая на вопрос журналиста о том, является ли итогом прошедшего саммита победа Путина. Еврокомиссар подчеркнул, что Трамп всегда испытывал симпатию к Путину. По словам Джентилони, итоги саммита можно рассмотреть с двух сторон. "Если быть оптимистами, (саммит завершился - ред.) безрезультатно. Если быть пессимистами, - символическим унижением для Запада. А в международной политике символы значат много", - добавил он. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, позже заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.

https://ria.ru/20250817/evropa-2035861175.html

https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рукопожатие на Аляске: визит Путина в Анкоридж В ночь с 15 на 16 августа по московскому времени состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита Россия-США в Анкоридже на Аляске. Они встретились впервые с 2019 года. Переговоры в узком составе продолжались почти три часа. Затем президенты дали совместную пресс-конференцию и отметили продуктивность проведенного разговора. В завершение поездки Путин посетил национальное военное кладбище Форт-Ричардсон, где почтил память похороненных там советских летчиков. А также пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы. 2025-08-17T10:23 true PT1M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, паоло джентилони, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске