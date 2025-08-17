Рейтинг@Mail.ru
США в диалоге с Россией поднимают вопрос об уступках, заявил Рубио
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 17.08.2025 (обновлено: 17:25 17.08.2025)
США в диалоге с Россией поднимают вопрос об уступках, заявил Рубио
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США в диалоге с Россией по Украине поднимают вопрос об уступках со стороны Москвы, однако публичное раскрытие таких требований может сорвать переговорный процесс, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Разумеется, в переговорах звучат просьбы о компромиссах. Но если я сейчас выйду в эфир и скажу, что мы потребовали от Путина то-то и то-то, это только усложнит достижение договорённостей", - сказал он в воскресенье в интервью телеканалу ABC. По его словам, успешные переговоры возможны лишь при соблюдении конфиденциальности. "Эти обсуждения работают только тогда, когда ведутся в частном порядке — в формате серьёзных переговоров, где у сторон есть пространство для уступок", - указал Рубио.В воскресенье агентство Рейтер сообщало о том, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения после встречи на Аляске. В свою очередь, телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата отмечал, что глава Белого дома поддерживает идею о том, чтобы Россия установила полный контроль над Донбассом и заморозила линии соприкосновения на других участках фронта.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, позже заявил Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США в диалоге с Россией по Украине поднимают вопрос об уступках со стороны Москвы, однако публичное раскрытие таких требований может сорвать переговорный процесс, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Разумеется, в переговорах звучат просьбы о компромиссах. Но если я сейчас выйду в эфир и скажу, что мы потребовали от Путина то-то и то-то, это только усложнит достижение договорённостей", - сказал он в воскресенье в интервью телеканалу ABC.
Рубио рассказал, какая роль уготована Европе в урегулировании на Украине
Вчера, 17:19
По его словам, успешные переговоры возможны лишь при соблюдении конфиденциальности. "Эти обсуждения работают только тогда, когда ведутся в частном порядке — в формате серьёзных переговоров, где у сторон есть пространство для уступок", - указал Рубио.
В воскресенье агентство Рейтер сообщало о том, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения после встречи на Аляске. В свою очередь, телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата отмечал, что глава Белого дома поддерживает идею о том, чтобы Россия установила полный контроль над Донбассом и заморозила линии соприкосновения на других участках фронта.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, позже заявил Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
На встрече с Зеленским по Украине обсудят вопрос территорий, заявил Уиткофф
Вчера, 16:14
 
