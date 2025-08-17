https://ria.ru/20250817/rossiya-2035907891.html

СМИ назвали условия России отправной точкой для переговоров по Украине

Условия России могут стать отправной точкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта в рамках сделки, которую стремится заключить лидер США... РИА Новости, 17.08.2025

в мире

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Условия России могут стать отправной точкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта в рамках сделки, которую стремится заключить лидер США Дональд Трамп, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала, что президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения. "Трамп дал понять, что он уходит от требования о прекращении огня и склоняется к быстрой сделке, которая могла бы сделать условия России отправной точкой для переговоров", - говорится в сообщении газеты. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Глава МИД РФ Сергей Лавров в марте заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

