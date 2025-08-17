https://ria.ru/20250817/rada-2035913523.html

В Раде обвинили Трампа в предательстве

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что намерение президента США... РИА Новости, 17.08.2025

специальная военная операция на украине

россия

аляска

украина

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что намерение президента США Дональда Трампа поддержать идею о заключении сделки об урегулировании украинского конфликта без предварительного прекращения огня "очень похоже на предательство". В воскресенье агентство Рейтер сообщало о том, что Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения после встречи на Аляске. В свою очередь, телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата отмечал, что глава Белого дома поддерживает идею о том, чтобы Россия установила полный контроль над Донбассом и заморозила линии соприкосновения на других участках фронта. "Если Трамп серьезно намерен поддержать идею (президента РФ Владимира - ред.) Путина о заключении мирного договора, не призывав сначала к прекращению огня, то это очень похоже на предательство", - заявил Мережко в интервью британской Telegraph. По его словам, Трамп, отказавшись от требований о прекращении огня, "сыграл на руку Владимиру Путину". Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, позже заявил Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.

2025

россия, аляска, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, верховная рада украины, встреча путина и трампа на аляске