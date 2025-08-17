В Раде обвинили Трампа в предательстве
Депутат Рады Мережко назвал предложение Трампа о мирном договоре предательством
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что намерение президента США Дональда Трампа поддержать идею о заключении сделки об урегулировании украинского конфликта без предварительного прекращения огня "очень похоже на предательство".
В воскресенье агентство Рейтер сообщало о том, что Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения после встречи на Аляске. В свою очередь, телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата отмечал, что глава Белого дома поддерживает идею о том, чтобы Россия установила полный контроль над Донбассом и заморозила линии соприкосновения на других участках фронта.
"Если Трамп серьезно намерен поддержать идею (президента РФ Владимира - ред.) Путина о заключении мирного договора, не призывав сначала к прекращению огня, то это очень похоже на предательство", - заявил Мережко в интервью британской Telegraph.
По его словам, Трамп, отказавшись от требований о прекращении огня, "сыграл на руку Владимиру Путину".
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, позже заявил Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.