Эксперт считает, что Путин подтвердил свое влияние на мировую политику

Эксперт считает, что Путин подтвердил свое влияние на мировую политику - РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T19:47:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

ИСЛАМАБАД, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, встретившись на Аляске с американским лидером Дональдом Трампом, подтвердил свою способность сохранять влияние на мировой арене без ущерба интересам своего государства, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт по международным отношениям, глава Института международных связей и медиаисследований в Пакистане Мухаммад Махди. "Путин однозначно дал понять на Аляске, что может удерживать позиции на мировой арене, без ущерба интересам. Итоги переговоров очевидны: и Трамп, и Путин пытались продемонстрировать силу, но в результате именно Путин оказался главным бенефициаром", - сказал Махди. По словам Махди, заявление Трампа о возможных гарантиях безопасности для Украины вне рамок НАТО стало "шокирующим" и фактически осложнило для Киева путь к альянсу. "В дипломатических кругах это назвали ударом по Украине, поскольку подобная риторика может усилить позиции России", - добавил он. Эксперт напомнил, что перед переговорами администрация США предупреждала о готовности ввести новые санкции и оказать давление на Москву. "Однако по итогам встречи никаких новых санкций не последовало, давления не оказалось. Думаю, это стало для Путина серьезным дипломатическим выигрышем", - отметил он. По мнению пакистанского эксперта, Путин не только выдержал давление, но и сделал шаг навстречу, поддержав заявление Трампа о том, что если бы тот был президентом США в 2022 году, военного конфликта между Россией и Украиной удалось бы избежать. "Кроме того, российский лидер косвенно предостерег западные страны от попыток помешать складывающимся процессам", - отметил Махди. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

2025

Новости

ru-RU

