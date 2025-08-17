Рейтинг@Mail.ru
Эксперт считает, что Путин подтвердил свое влияние на мировую политику - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/putin-2035938922.html
Эксперт считает, что Путин подтвердил свое влияние на мировую политику
Эксперт считает, что Путин подтвердил свое влияние на мировую политику - РИА Новости, 17.08.2025
Эксперт считает, что Путин подтвердил свое влияние на мировую политику
Президент России Владимир Путин, встретившись на Аляске с американским лидером Дональдом Трампом, подтвердил свою способность сохранять влияние на мировой арене РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T19:47:00+03:00
2025-08-17T19:47:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035705539_0:528:2703:2048_1920x0_80_0_0_8573c684a94ed60da86e7717ae782250.jpg
ИСЛАМАБАД, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, встретившись на Аляске с американским лидером Дональдом Трампом, подтвердил свою способность сохранять влияние на мировой арене без ущерба интересам своего государства, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт по международным отношениям, глава Института международных связей и медиаисследований в Пакистане Мухаммад Махди. "Путин однозначно дал понять на Аляске, что может удерживать позиции на мировой арене, без ущерба интересам. Итоги переговоров очевидны: и Трамп, и Путин пытались продемонстрировать силу, но в результате именно Путин оказался главным бенефициаром", - сказал Махди. По словам Махди, заявление Трампа о возможных гарантиях безопасности для Украины вне рамок НАТО стало "шокирующим" и фактически осложнило для Киева путь к альянсу. "В дипломатических кругах это назвали ударом по Украине, поскольку подобная риторика может усилить позиции России", - добавил он. Эксперт напомнил, что перед переговорами администрация США предупреждала о готовности ввести новые санкции и оказать давление на Москву. "Однако по итогам встречи никаких новых санкций не последовало, давления не оказалось. Думаю, это стало для Путина серьезным дипломатическим выигрышем", - отметил он. По мнению пакистанского эксперта, Путин не только выдержал давление, но и сделал шаг навстречу, поддержав заявление Трампа о том, что если бы тот был президентом США в 2022 году, военного конфликта между Россией и Украиной удалось бы избежать. "Кроме того, российский лидер косвенно предостерег западные страны от попыток помешать складывающимся процессам", - отметил Махди. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.
https://ria.ru/20250817/sammit-2035938475.html
https://ria.ru/20250817/uitkoff-2035937157.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035705539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9a10d3b80eee5d55227408837ff50e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
Эксперт считает, что Путин подтвердил свое влияние на мировую политику

Махди: Путин на Аляске подтвердил, что сохранил свое влияние на мировой арене

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ИСЛАМАБАД, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, встретившись на Аляске с американским лидером Дональдом Трампом, подтвердил свою способность сохранять влияние на мировой арене без ущерба интересам своего государства, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт по международным отношениям, глава Института международных связей и медиаисследований в Пакистане Мухаммад Махди.
"Путин однозначно дал понять на Аляске, что может удерживать позиции на мировой арене, без ущерба интересам. Итоги переговоров очевидны: и Трамп, и Путин пытались продемонстрировать силу, но в результате именно Путин оказался главным бенефициаром", - сказал Махди.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Экс-дипломат Франции назвал Путина главным победителем саммита на Аляске
Вчера, 19:26
По словам Махди, заявление Трампа о возможных гарантиях безопасности для Украины вне рамок НАТО стало "шокирующим" и фактически осложнило для Киева путь к альянсу. "В дипломатических кругах это назвали ударом по Украине, поскольку подобная риторика может усилить позиции России", - добавил он.
Эксперт напомнил, что перед переговорами администрация США предупреждала о готовности ввести новые санкции и оказать давление на Москву. "Однако по итогам встречи никаких новых санкций не последовало, давления не оказалось. Думаю, это стало для Путина серьезным дипломатическим выигрышем", - отметил он.
По мнению пакистанского эксперта, Путин не только выдержал давление, но и сделал шаг навстречу, поддержав заявление Трампа о том, что если бы тот был президентом США в 2022 году, военного конфликта между Россией и Украиной удалось бы избежать. "Кроме того, российский лидер косвенно предостерег западные страны от попыток помешать складывающимся процессам", - отметил Махди.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Уиткофф назвал итоги встречи Путина и Трампа эпическим успехом
Вчера, 19:00
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала