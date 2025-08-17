Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал президенту Узбекистана о результатах саммита на Аляске - РИА Новости, 17.08.2025
16:04 17.08.2025 (обновлено: 16:10 17.08.2025)
Путин рассказал президенту Узбекистана о результатах саммита на Аляске
ТАШКЕНТ, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал президента Узбекистана Шавката Мирзиёева об основных результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера."Были обсуждены актуальные аспекты международной и двусторонней повестки. Президент России проинформировал лидера нашей страны об основных результатах российско-американского саммита, прошедшего 15 августа в городе Анкоридже", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным пресс-службы, Мирзиёев, "поддержав достигнутые договоренности, выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины"Были также рассмотрены вопросы принятия скоординированных мер, направленных на сохранение текущей динамики торгово-экономического сотрудничества и ускорение реализации приоритетных проектов кооперации предприятий Узбекистана и России. Отмечена важность продолжения активных контактов и обменов на всех уровнях, добавили в пресс-службе узбекистанского президента.
ТАШКЕНТ, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал президента Узбекистана Шавката Мирзиёева об основных результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
"Были обсуждены актуальные аспекты международной и двусторонней повестки. Президент России проинформировал лидера нашей страны об основных результатах российско-американского саммита, прошедшего 15 августа в городе Анкоридже", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным пресс-службы, Мирзиёев, "поддержав достигнутые договоренности, выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины"
Были также рассмотрены вопросы принятия скоординированных мер, направленных на сохранение текущей динамики торгово-экономического сотрудничества и ускорение реализации приоритетных проектов кооперации предприятий Узбекистана и России. Отмечена важность продолжения активных контактов и обменов на всех уровнях, добавили в пресс-службе узбекистанского президента.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Путин рассказал Лукашенко об итогах переговоров с Трампом
