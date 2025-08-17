https://ria.ru/20250817/putin-2035919202.html
Путин рассказал президенту Узбекистана о результатах саммита на Аляске
ТАШКЕНТ, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал президента Узбекистана Шавката Мирзиёева об основных результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера."Были обсуждены актуальные аспекты международной и двусторонней повестки. Президент России проинформировал лидера нашей страны об основных результатах российско-американского саммита, прошедшего 15 августа в городе Анкоридже", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным пресс-службы, Мирзиёев, "поддержав достигнутые договоренности, выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины"Были также рассмотрены вопросы принятия скоординированных мер, направленных на сохранение текущей динамики торгово-экономического сотрудничества и ускорение реализации приоритетных проектов кооперации предприятий Узбекистана и России. Отмечена важность продолжения активных контактов и обменов на всех уровнях, добавили в пресс-службе узбекистанского президента.
