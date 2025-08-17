Путин пошутил перед началом встречи с Трампом

https://ria.ru/20250817/putin-2035913069.html

Президент России Владимир Путин пошутил перед началом встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, назвав "империалистом" главу МИД России Сергея... РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил перед началом встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, назвав "империалистом" главу МИД России Сергея Лаврова. Внешний вид главы российского МИД стал предметом шутливой дискуссии прямо перед началом официальных переговоров, когда и лидеры, и представители делегаций уже находились на своих местах в зале. Кадры этой неформальной беседы показал журналист "России 1" Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье. Госсекретарь США Марко Рубио, обращаясь к Лаврову, с улыбкой сказал: "мне нравится ваша рубашка". "Это намек? Он вам подарит", - отреагировал Путин. Авторы программы предположили, что после этого глава МИД, вероятно, объяснил президенту, что речь идет о толстовке с надписью "СССР", в которой он прилетел на Аляску. "Империалист", - пошутил Путин. Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Прибытие Лаврова на Аляску Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью "СССР" и черном жилете. Об этом сообщил Telegram-канал "Известий". Журналисты заметили министра, когда он выходил из машины. 2025-08-17T15:22 true PT0M43S

