Путин пошутил перед началом встречи с Трампом - РИА Новости, 17.08.2025
15:22 17.08.2025 (обновлено: 16:15 17.08.2025)
Путин пошутил перед началом встречи с Трампом
2025-08-17T15:22:00+03:00
2025-08-17T16:15:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
сергей лавров
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил перед началом встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, назвав "империалистом" главу МИД России Сергея Лаврова. Внешний вид главы российского МИД стал предметом шутливой дискуссии прямо перед началом официальных переговоров, когда и лидеры, и представители делегаций уже находились на своих местах в зале. Кадры этой неформальной беседы показал журналист "России 1" Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье. Госсекретарь США Марко Рубио, обращаясь к Лаврову, с улыбкой сказал: "мне нравится ваша рубашка". "Это намек? Он вам подарит", - отреагировал Путин. Авторы программы предположили, что после этого глава МИД, вероятно, объяснил президенту, что речь идет о толстовке с надписью "СССР", в которой он прилетел на Аляску. "Империалист", - пошутил Путин. Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, сергей лавров, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил перед началом встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, назвав "империалистом" главу МИД России Сергея Лаврова.
Внешний вид главы российского МИД стал предметом шутливой дискуссии прямо перед началом официальных переговоров, когда и лидеры, и представители делегаций уже находились на своих местах в зале. Кадры этой неформальной беседы показал журналист "России 1" Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье.
Госсекретарь США Марко Рубио, обращаясь к Лаврову, с улыбкой сказал: "мне нравится ваша рубашка".
"Это намек? Он вам подарит", - отреагировал Путин.
Авторы программы предположили, что после этого глава МИД, вероятно, объяснил президенту, что речь идет о толстовке с надписью "СССР", в которой он прилетел на Аляску.
"Империалист", - пошутил Путин.
Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
