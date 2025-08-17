https://ria.ru/20250817/putin-2035904091.html

Путин проинформировал Лукашенко о результатах саммита с Трампом

МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора в воскресенье с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подробно проинформировал коллегу о результатах прошедшего саммита Россия - США, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".Ранее Telegram-канал сообщил, что Лукашенко и Путин в воскресенье поговорили по телефону."Президенты Беларуси и России обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске. Российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о результатах прошедшего Саммита Россия – США", - говорится в сообщении.Согласно ему, главы государств затронули в разговоре отдельные вопросы белорусско-российских отношений.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

