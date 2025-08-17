Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге у менеджера украли портфель с 11 миллионами рублей
08:55 17.08.2025
В Петербурге у менеджера украли портфель с 11 миллионами рублей
В Петербурге у менеджера украли портфель с 11 миллионами рублей - РИА Новости, 17.08.2025
В Петербурге у менеджера украли портфель с 11 миллионами рублей
Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, который выхватил у офисного работника портфель с 11 миллионами рублей и скрылся на автомобиле Mercedes, сообщила... РИА Новости, 17.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, который выхватил у офисного работника портфель с 11 миллионами рублей и скрылся на автомобиле Mercedes, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Шестнадцатого августа в 18.50 в полицию Петроградского района поступило сообщение о том, что из офиса, расположенного на 4-м этаже в бизнес-центре в доме 15 по улице Чапаева, неизвестный выхватил портфель с 11 миллионами рублей у 29-летнего менеджера и скрылся на автомобиле "Мерседес Бенц", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ), полиция ищет предполагаемого фигуранта, добавили в ГУМВД.
происшествия, россия, санкт-петербург, mercedes
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Mercedes
В Петербурге у менеджера украли портфель с 11 миллионами рублей

В Петербурге мужчина украл у менеджера портфель с 11 млн руб и уехал на Mercedes

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, который выхватил у офисного работника портфель с 11 миллионами рублей и скрылся на автомобиле Mercedes, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Шестнадцатого августа в 18.50 в полицию Петроградского района поступило сообщение о том, что из офиса, расположенного на 4-м этаже в бизнес-центре в доме 15 по улице Чапаева, неизвестный выхватил портфель с 11 миллионами рублей у 29-летнего менеджера и скрылся на автомобиле "Мерседес Бенц", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ), полиция ищет предполагаемого фигуранта, добавили в ГУМВД.
