В Петербурге у менеджера украли портфель с 11 миллионами рублей

2025-08-17T08:55:00+03:00
2025-08-17T08:55:00+03:00
2025-08-17T08:55:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
mercedes
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, который выхватил у офисного работника портфель с 11 миллионами рублей и скрылся на автомобиле Mercedes, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Шестнадцатого августа в 18.50 в полицию Петроградского района поступило сообщение о том, что из офиса, расположенного на 4-м этаже в бизнес-центре в доме 15 по улице Чапаева, неизвестный выхватил портфель с 11 миллионами рублей у 29-летнего менеджера и скрылся на автомобиле "Мерседес Бенц", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ), полиция ищет предполагаемого фигуранта, добавили в ГУМВД.
