Рейтинг@Mail.ru
СМИ: механизм гарантий безопасности для Киева будет сложно создать - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/nato-2035908467.html
СМИ: механизм гарантий безопасности для Киева будет сложно создать
СМИ: механизм гарантий безопасности для Киева будет сложно создать - РИА Новости, 17.08.2025
СМИ: механизм гарантий безопасности для Киева будет сложно создать
Механизм обеспечения гарантий безопасности для Киева, аналогичный пятой статье о коллективной обороне НАТО, будет сложно создать, передаёт агентство Блумберг со РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T14:58:00+03:00
2025-08-17T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Механизм обеспечения гарантий безопасности для Киева, аналогичный пятой статье о коллективной обороне НАТО, будет сложно создать, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники. В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины. Блумберг отмечает, что конкретные детали вклада США в гарантии безопасности для Украины остаются неясными. "Обсуждения (гарантий - ред.) затрагивали возможность предоставления Киеву гарантий от некоторых союзников, похожие на те, что обеспечиваются пятой статьей о коллективной безопасности НАТО, которая требует от членов (альянса - ред.) защищать друг друга при нападении. Источники... предупредили, что (создать- ред.) механизм, как у НАТО, будет сложно", - передает агентство со ссылкой на источники. Источники добавили, что альтернативой такому механизму могла бы стать поддержка посредством обязательств США более ранних планов, координируемых Великобританией и Францией, которые включали бы силы обеспечения безопасности, отслеживание ситуации и обеспечение "авиационного прикрытия". Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами предположил, что руководство РФ не будет против предоставления Штатами гарантий безопасности Украине. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/kitaj-2035836765.html
https://ria.ru/20250816/tramp-2035820390.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Встреча Путина и Трампа на Аляске
СМИ: механизм гарантий безопасности для Киева будет сложно создать

Bloomberg: механизм гарантий безопасности, как у НАТО, будет сложно создать

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Механизм обеспечения гарантий безопасности для Киева, аналогичный пятой статье о коллективной обороне НАТО, будет сложно создать, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.
В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Китай упоминали на саммите как гарант безопасности Украины, пишут СМИ
16 августа, 23:16
Блумберг отмечает, что конкретные детали вклада США в гарантии безопасности для Украины остаются неясными.
"Обсуждения (гарантий - ред.) затрагивали возможность предоставления Киеву гарантий от некоторых союзников, похожие на те, что обеспечиваются пятой статьей о коллективной безопасности НАТО, которая требует от членов (альянса - ред.) защищать друг друга при нападении. Источники... предупредили, что (создать- ред.) механизм, как у НАТО, будет сложно", - передает агентство со ссылкой на источники.
Источники добавили, что альтернативой такому механизму могла бы стать поддержка посредством обязательств США более ранних планов, координируемых Великобританией и Францией, которые включали бы силы обеспечения безопасности, отслеживание ситуации и обеспечение "авиационного прикрытия".
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами предположил, что руководство РФ не будет против предоставления Штатами гарантий безопасности Украине.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
СМИ: Трамп предположил, что Россия не против гарантий безопасности Украине
16 августа, 19:53
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала