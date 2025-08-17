СМИ: механизм гарантий безопасности для Киева будет сложно создать
Bloomberg: механизм гарантий безопасности, как у НАТО, будет сложно создать
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Механизм обеспечения гарантий безопасности для Киева, аналогичный пятой статье о коллективной обороне НАТО, будет сложно создать, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.
В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины.
Блумберг отмечает, что конкретные детали вклада США в гарантии безопасности для Украины остаются неясными.
"Обсуждения (гарантий - ред.) затрагивали возможность предоставления Киеву гарантий от некоторых союзников, похожие на те, что обеспечиваются пятой статьей о коллективной безопасности НАТО, которая требует от членов (альянса - ред.) защищать друг друга при нападении. Источники... предупредили, что (создать- ред.) механизм, как у НАТО, будет сложно", - передает агентство со ссылкой на источники.
Источники добавили, что альтернативой такому механизму могла бы стать поддержка посредством обязательств США более ранних планов, координируемых Великобританией и Францией, которые включали бы силы обеспечения безопасности, отслеживание ситуации и обеспечение "авиационного прикрытия".
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами предположил, что руководство РФ не будет против предоставления Штатами гарантий безопасности Украине.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.