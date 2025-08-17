Рейтинг@Mail.ru
В Марокко оценили перспективы России пресечь расширение НАТО - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/nato-2035905707.html
В Марокко оценили перспективы России пресечь расширение НАТО
В Марокко оценили перспективы России пресечь расширение НАТО - РИА Новости, 17.08.2025
В Марокко оценили перспективы России пресечь расширение НАТО
Москва, развивая диалог с Вашингтоном после саммита на Аляске, может добиться гарантий отказа от включения в блок НАТО стран, граничащих с Россией, поделился... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T14:44:00+03:00
2025-08-17T14:44:00+03:00
в мире
россия
москва
вашингтон (штат)
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
КАИР, 16 авг - РИА Новости. Москва, развивая диалог с Вашингтоном после саммита на Аляске, может добиться гарантий отказа от включения в блок НАТО стран, граничащих с Россией, поделился мнением с РИА Новости бывший член правительства Марокко Лахсен Абиаб. "Сама продолжительность войны является фактором, подталкивающим к ее окончанию. Судя по словам американского президента, камнем преткновения остается согласие (Владимира - ред.) Зеленского на буферную зону, включая территории, занятые Россией, а также обязательство стран НАТО не принимать в альянс соседей России. Если это условие будет выполнено, война завершится, и Россия выйдет из нее победителем как в военном, так и в геополитическом плане — несмотря на экономические и человеческие потери", - сказал Абиаб. По мнению экс-министра, заявления Москвы и Вашингтона отражают стремление снизить напряженность в отношениях России и Евросоюза, и этот процесс может быть поэтапным. "Перемирие может стать шагом к полному прекращению войны при условии согласия всех сторон", — подчеркнул он. Абиаб считает, что стойкость России в противостоянии с Украиной и странами Евросоюза подтолкнула Вашингтон к поиску путей завершения конфликта в Европе, чтобы сосредоточиться на новых геополитических приоритетах на Европейском континенте и на Ближнем Востоке. При этом Москва, по его словам, стремится установить "справедливый баланс" в сфере безопасности в Европе и в мире, а нынешняя американская политика сосредоточена прежде всего на экономических интересах США или как минимум на интересах, совпадающих с интересами союзников. "Главный вопрос, который беспокоит Россию, — это расширение НАТО вплоть до ее границ. Поэтому Москва настаивает на создании буферной географической зоны между собой и странами альянса, свободной от ядерного и высокоточного оружия", - добавил Абиаб. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/ukraina-2035779531.html
https://ria.ru/20250815/ukraina-2035544376.html
https://ria.ru/20250814/ssha-2035145815.html
россия
москва
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, вашингтон (штат), владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Москва, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
В Марокко оценили перспективы России пресечь расширение НАТО

Экс-министр Марокко Абиаб: РФ может пресечь расширение НАТО у своих границ

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele ClarkeФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 16 авг - РИА Новости. Москва, развивая диалог с Вашингтоном после саммита на Аляске, может добиться гарантий отказа от включения в блок НАТО стран, граничащих с Россией, поделился мнением с РИА Новости бывший член правительства Марокко Лахсен Абиаб.
"Сама продолжительность войны является фактором, подталкивающим к ее окончанию. Судя по словам американского президента, камнем преткновения остается согласие (Владимира - ред.) Зеленского на буферную зону, включая территории, занятые Россией, а также обязательство стран НАТО не принимать в альянс соседей России. Если это условие будет выполнено, война завершится, и Россия выйдет из нее победителем как в военном, так и в геополитическом плане — несмотря на экономические и человеческие потери", - сказал Абиаб.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Европе призвали Россию не блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО
16 августа, 14:00
По мнению экс-министра, заявления Москвы и Вашингтона отражают стремление снизить напряженность в отношениях России и Евросоюза, и этот процесс может быть поэтапным.
"Перемирие может стать шагом к полному прекращению войны при условии согласия всех сторон", — подчеркнул он.
Абиаб считает, что стойкость России в противостоянии с Украиной и странами Евросоюза подтолкнула Вашингтон к поиску путей завершения конфликта в Европе, чтобы сосредоточиться на новых геополитических приоритетах на Европейском континенте и на Ближнем Востоке.
При этом Москва, по его словам, стремится установить "справедливый баланс" в сфере безопасности в Европе и в мире, а нынешняя американская политика сосредоточена прежде всего на экономических интересах США или как минимум на интересах, совпадающих с интересами союзников.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Трамп отказал Киеву в предоставлении гарантий безопасности в формате НАТО
15 августа, 15:36
"Главный вопрос, который беспокоит Россию, — это расширение НАТО вплоть до ее границ. Поэтому Москва настаивает на создании буферной географической зоны между собой и странами альянса, свободной от ядерного и высокоточного оружия", - добавил Абиаб.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
СМИ: США готовы дать Украине гарантии безопасности только вне рамок НАТО
14 августа, 02:59
 
В миреРоссияМоскваВашингтон (штат)Владимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала