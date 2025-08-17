https://ria.ru/20250817/nato-2035905707.html

В Марокко оценили перспективы России пресечь расширение НАТО

В Марокко оценили перспективы России пресечь расширение НАТО - РИА Новости, 17.08.2025

В Марокко оценили перспективы России пресечь расширение НАТО

Москва, развивая диалог с Вашингтоном после саммита на Аляске, может добиться гарантий отказа от включения в блок НАТО стран, граничащих с Россией, поделился... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T14:44:00+03:00

2025-08-17T14:44:00+03:00

2025-08-17T14:44:00+03:00

в мире

россия

москва

вашингтон (штат)

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

КАИР, 16 авг - РИА Новости. Москва, развивая диалог с Вашингтоном после саммита на Аляске, может добиться гарантий отказа от включения в блок НАТО стран, граничащих с Россией, поделился мнением с РИА Новости бывший член правительства Марокко Лахсен Абиаб. "Сама продолжительность войны является фактором, подталкивающим к ее окончанию. Судя по словам американского президента, камнем преткновения остается согласие (Владимира - ред.) Зеленского на буферную зону, включая территории, занятые Россией, а также обязательство стран НАТО не принимать в альянс соседей России. Если это условие будет выполнено, война завершится, и Россия выйдет из нее победителем как в военном, так и в геополитическом плане — несмотря на экономические и человеческие потери", - сказал Абиаб. По мнению экс-министра, заявления Москвы и Вашингтона отражают стремление снизить напряженность в отношениях России и Евросоюза, и этот процесс может быть поэтапным. "Перемирие может стать шагом к полному прекращению войны при условии согласия всех сторон", — подчеркнул он. Абиаб считает, что стойкость России в противостоянии с Украиной и странами Евросоюза подтолкнула Вашингтон к поиску путей завершения конфликта в Европе, чтобы сосредоточиться на новых геополитических приоритетах на Европейском континенте и на Ближнем Востоке. При этом Москва, по его словам, стремится установить "справедливый баланс" в сфере безопасности в Европе и в мире, а нынешняя американская политика сосредоточена прежде всего на экономических интересах США или как минимум на интересах, совпадающих с интересами союзников. "Главный вопрос, который беспокоит Россию, — это расширение НАТО вплоть до ее границ. Поэтому Москва настаивает на создании буферной географической зоны между собой и странами альянса, свободной от ядерного и высокоточного оружия", - добавил Абиаб. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/ukraina-2035779531.html

https://ria.ru/20250815/ukraina-2035544376.html

https://ria.ru/20250814/ssha-2035145815.html

россия

москва

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, вашингтон (штат), владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато