В Марокко оценили перспективы России пресечь расширение НАТО
Экс-министр Марокко Абиаб: РФ может пресечь расширение НАТО у своих границ
Читать ria.ru в
КАИР, 16 авг - РИА Новости. Москва, развивая диалог с Вашингтоном после саммита на Аляске, может добиться гарантий отказа от включения в блок НАТО стран, граничащих с Россией, поделился мнением с РИА Новости бывший член правительства Марокко Лахсен Абиаб.
"Сама продолжительность войны является фактором, подталкивающим к ее окончанию. Судя по словам американского президента, камнем преткновения остается согласие (Владимира - ред.) Зеленского на буферную зону, включая территории, занятые Россией, а также обязательство стран НАТО не принимать в альянс соседей России. Если это условие будет выполнено, война завершится, и Россия выйдет из нее победителем как в военном, так и в геополитическом плане — несмотря на экономические и человеческие потери", - сказал Абиаб.
По мнению экс-министра, заявления Москвы и Вашингтона отражают стремление снизить напряженность в отношениях России и Евросоюза, и этот процесс может быть поэтапным.
"Перемирие может стать шагом к полному прекращению войны при условии согласия всех сторон", — подчеркнул он.
Абиаб считает, что стойкость России в противостоянии с Украиной и странами Евросоюза подтолкнула Вашингтон к поиску путей завершения конфликта в Европе, чтобы сосредоточиться на новых геополитических приоритетах на Европейском континенте и на Ближнем Востоке.
При этом Москва, по его словам, стремится установить "справедливый баланс" в сфере безопасности в Европе и в мире, а нынешняя американская политика сосредоточена прежде всего на экономических интересах США или как минимум на интересах, совпадающих с интересами союзников.
"Главный вопрос, который беспокоит Россию, — это расширение НАТО вплоть до ее границ. Поэтому Москва настаивает на создании буферной географической зоны между собой и странами альянса, свободной от ядерного и высокоточного оружия", - добавил Абиаб.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.