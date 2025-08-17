https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035892589.html

Члены КС Молдавии принесли присягу на чрезвычайном заседании парламента

Члены КС Молдавии принесли присягу на чрезвычайном заседании парламента

2025-08-17T13:00:00+03:00

КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Члены Конституционного суда Молдавии в воскресенье принесли присягу на чрезвычайном заседании парламента, церемония заняла менее 15 минут и проходила на фоне протеста оппозиции как в самом здании, так и на улице перед ним, передает корреспондент РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии в воскресенье собираются на специальную сессию. В повестке всего один вопрос - утверждение нового состава КС в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября. Члены и сторонники патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" проводят акцию протеста перед зданием парламента, выступая против узурпации конституционного суда правящей партией "Действие и солидарность". На заседании присутствовала президент Майя Санду, а также члены высшего совета магистратуры. Николай Рошка, Люба Шова, Домника Маноле, Сергей Литвиненко и Ион Маланчук принесли присягу в качестве нового состава КС. Вся церемония заняла не более 15 минут. Оппозиционные депутаты на протяжении всего заседания скандировали "Позор", "Узупраторы", "Предатели" и "Отставка". С улицы им вторили активисты блока. "Когда правящая партия незаконно меняла закон о КС, мы говорили, что это делается в благодарность тем судьям, которые приняли незаконное решение о референдуме о евроинтеграции Молдавии (судьи КС признали спорный результат - ред.). Сегодня это подтверждается. Сегодня это принимают присягу те судьи, которые очень нужны и очень важны для партии "Действие и солидарность", - заявила депутат от блока коммунистов и социалистов Диана Караман. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

Ольга Фомченкова

