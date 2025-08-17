https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035892589.html
Члены КС Молдавии принесли присягу на чрезвычайном заседании парламента
Члены КС Молдавии принесли присягу на чрезвычайном заседании парламента - РИА Новости, 17.08.2025
Члены КС Молдавии принесли присягу на чрезвычайном заседании парламента
Члены Конституционного суда Молдавии в воскресенье принесли присягу на чрезвычайном заседании парламента, церемония заняла менее 15 минут и проходила на фоне... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T13:00:00+03:00
2025-08-17T13:00:00+03:00
2025-08-17T13:00:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
сергей литвиненко
евгения гуцул
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149565/71/1495657156_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_f5d2a80d523952688d994f275311620d.jpg
КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Члены Конституционного суда Молдавии в воскресенье принесли присягу на чрезвычайном заседании парламента, церемония заняла менее 15 минут и проходила на фоне протеста оппозиции как в самом здании, так и на улице перед ним, передает корреспондент РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии в воскресенье собираются на специальную сессию. В повестке всего один вопрос - утверждение нового состава КС в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября. Члены и сторонники патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" проводят акцию протеста перед зданием парламента, выступая против узурпации конституционного суда правящей партией "Действие и солидарность". На заседании присутствовала президент Майя Санду, а также члены высшего совета магистратуры. Николай Рошка, Люба Шова, Домника Маноле, Сергей Литвиненко и Ион Маланчук принесли присягу в качестве нового состава КС. Вся церемония заняла не более 15 минут. Оппозиционные депутаты на протяжении всего заседания скандировали "Позор", "Узупраторы", "Предатели" и "Отставка". С улицы им вторили активисты блока. "Когда правящая партия незаконно меняла закон о КС, мы говорили, что это делается в благодарность тем судьям, которые приняли незаконное решение о референдуме о евроинтеграции Молдавии (судьи КС признали спорный результат - ред.). Сегодня это подтверждается. Сегодня это принимают присягу те судьи, которые очень нужны и очень важны для партии "Действие и солидарность", - заявила депутат от блока коммунистов и социалистов Диана Караман. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250807/zachistka-2033847046.html
https://ria.ru/20250807/moldaviya-2033742402.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149565/71/1495657156_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_95d265b84683432be6358874c76b5999.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, сергей литвиненко, евгения гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Сергей Литвиненко, Евгения Гуцул, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Члены КС Молдавии принесли присягу на чрезвычайном заседании парламента
Члены КС Молдавии принесли присягу под призывы оппозиции уйти в отставку
КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Члены Конституционного суда Молдавии в воскресенье принесли присягу на чрезвычайном заседании парламента, церемония заняла менее 15 минут и проходила на фоне протеста оппозиции как в самом здании, так и на улице перед ним, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты парламента Молдавии
в воскресенье собираются на специальную сессию. В повестке всего один вопрос - утверждение нового состава КС в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября. Члены и сторонники патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" проводят акцию протеста перед зданием парламента, выступая против узурпации конституционного суда правящей партией "Действие и солидарность".
На заседании присутствовала президент Майя Санду
, а также члены высшего совета магистратуры. Николай Рошка, Люба Шова, Домника Маноле, Сергей Литвиненко
и Ион Маланчук принесли присягу в качестве нового состава КС. Вся церемония заняла не более 15 минут. Оппозиционные депутаты на протяжении всего заседания скандировали "Позор", "Узупраторы", "Предатели" и "Отставка". С улицы им вторили активисты блока.
"Когда правящая партия незаконно меняла закон о КС, мы говорили, что это делается в благодарность тем судьям, которые приняли незаконное решение о референдуме о евроинтеграции Молдавии (судьи КС признали спорный результат - ред.). Сегодня это подтверждается. Сегодня это принимают присягу те судьи, которые очень нужны и очень важны для партии "Действие и солидарность", - заявила депутат от блока коммунистов и социалистов Диана Караман.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул
, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева
задерживают депутатов за посещение России
. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.