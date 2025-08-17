https://ria.ru/20250817/manyak-2035582543.html

"Избежал страшного наказания". Новый поворот в деле жестокого маньяка

"Избежал страшного наказания". Новый поворот в деле жестокого маньяка - РИА Новости, 17.08.2025

"Избежал страшного наказания". Новый поворот в деле жестокого маньяка

Знакомился под под предлогом помощи с поступлением, насиловал и убивал — гособвинение считает, что вина "политеховского маньяка", суд над которым идет в... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T08:00:00+03:00

2025-08-17T08:00:00+03:00

2025-08-17T08:02:00+03:00

происшествия

барнаул

калманский район

бураново

криминал

убийство

алтайский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018671307_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_da54dd2754138f015ed2a13a45d4f1d0.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Глеб Подгорский. Знакомился под под предлогом помощи с поступлением, насиловал и убивал — гособвинение считает, что вина "политеховского маньяка", суд над которым идет в Алтайском крае, доказана. За жестокое убийство 11 женщин Виталию Манишину грозит большой срок. Почему преступник может избежать пожизненного заключения — в материале РИА Новости."Пропали средь бела дня"Летом 2000-го Барнаул потрясла череда пропаж: пять молодых девушек, зачисленных в Алтайский политехнический институт, исчезали среди бела дня. В вуз они приезжали из разных частей края решить вопросы с поступлением, в городе задерживаться не планировали, но обратно домой не возвращались.Родные оперативно подавали заявления в милицию, но возбуждать уголовное дело никто не спешил. Поначалу списывали все на конфликты с семьями и плохо сданные экзамены. Считали, что девушки могли не выходить на связь намеренно.Сдвинулось все с мертвой точки 15 августа 2002-го, после пропажи Ксении — несовершеннолетней дочери крупного предпринимателя. Ее уже зачислили на платное отделение политеха. Благодаря его усилиям в СМИ заговорили о том, что в городе орудует маньяк. Имена и фото девушек тогда облетели всю страну. Список пропавших при схожих обстоятельствах начал пополняться. И наконец милиция и прокуратура объединили дела в одно производство.Следователи стали опрашивать работников и студентов Алтайского политеха. В окрестностях села Бураново Калманского района начали находить тела. Местность прочесывали солдаты срочной службы, фотороботы раздали всем патрульным.Главная версияОперативники рассматривали несколько версий, но главной считали такую: некий мужчина знакомился с девушками под предлогом помощи с поступлением, при этом называл себя представителем руководства учебного заведения.Сперва под подозрение попал 45-летний продавец местного рынка по имени Юрий, ранее судимый. Дома у него нашли холодное оружие, но он категорически отрицал обвинения. Однако некоторые студентки опознали в нем человека, который представлялся помощником декана и обещал помочь пройти на бюджет.Суд отправил Юрия в СИЗО. Во время следственных действий он выпал из окна и погиб, так и не дождавшись приговора. Причастность продавца к расправам так и не доказали, однако после его смерти убийства абитуриенток прекратились. Шумиха в СМИ о "политеховском маньяке" поутихла. Дело периодически закрывали и возобновляли работу по отдельным эпизодам, как только появлялись какие-то зацепки. В частности, обратили особое внимание на убийство 17-летней девушки в 1989-м.Следствию удалось восстановить ход событий того дня. Юлия ждала автобус на остановке в селе Зеленая Дубрава. К ней подошли молодые люди и пригласили на пикник. Отправились за спиртным, а ее оставили в компании студента ветеринарного института Виталия Манишина.Во время допросов в 1989-м он сообщил, что предложил ей вступить в интимную связь, она отказалась и ушла, а он якобы просто вернулся домой.Но спустя годы выяснилось, что именно Манишин причастен к расправе над Юлией: он повалил ее на землю и задушил, а затем оттащил тело в овраг и засыпал землей.Маньяка арестовали в 2023-м. К тому времени он успел поработать ветеринаром, руководителем колхоза, а затем стал замглавы администрации Калманского района.Предполагали, что Манишин убил пятерых, но реальность оказалась страшнее — от его рук погибло 11 человек. Почерк один и тот же: знакомился с девушками, представляясь сотрудником вуза, предлагал посодействовать с поступлением и приглашал поехать за город на машине. Затем вступал с жертвами в интимную связь и расправлялся.Исключение — 53-летняя Валентина Михайлюкова. Она приехала в Барнаул помочь дочери поступить в университет. Манишин пообещал решить вопрос с экзаменами за деньги. Валентина передала ему девять тысяч рублей, после чего маньяк ее убил.Суд и следствиеНа допросе бывший чиновник путался в показаниях: они расходились с тем, что он говорил в 1989-м. Сначала признался в первом убийстве, а в процессе следствия и в последующих. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.Как ни странно, пожизненный срок 54-летнему Манишину не грозит. Как заявили в краевой прокуратуре, "это невозможно из-за истечения сроков давности".Гособвинение считает, что доказательства исчерпывающие. И просит для маньяка 25 лет заключения, настаивая, чтобы семь из них он провел в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима. Как подчеркнули в прокуратуре, окончательное решение по делу примет суд.

https://ria.ru/20250524/ubiystvo-2018654916.html

барнаул

калманский район

бураново

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, барнаул, калманский район, бураново, криминал, убийство, алтайский край