"Избежал страшного наказания". Новый поворот в деле жестокого маньяка
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Глеб Подгорский. Знакомился под под предлогом помощи с поступлением, насиловал и убивал — гособвинение считает, что вина "политеховского маньяка", суд над которым идет в Алтайском крае, доказана. За жестокое убийство 11 женщин Виталию Манишину грозит большой срок. Почему преступник может избежать пожизненного заключения — в материале РИА Новости.
"Пропали средь бела дня"
Летом 2000-го Барнаул потрясла череда пропаж: пять молодых девушек, зачисленных в Алтайский политехнический институт, исчезали среди бела дня. В вуз они приезжали из разных частей края решить вопросы с поступлением, в городе задерживаться не планировали, но обратно домой не возвращались.
Родные оперативно подавали заявления в милицию, но возбуждать уголовное дело никто не спешил. Поначалу списывали все на конфликты с семьями и плохо сданные экзамены. Считали, что девушки могли не выходить на связь намеренно.
© Фото : СУ СК по Алтайскому краюФотографии жертв Виталия Манишина
Фотографии жертв Виталия Манишина
Сдвинулось все с мертвой точки 15 августа 2002-го, после пропажи Ксении — несовершеннолетней дочери крупного предпринимателя. Ее уже зачислили на платное отделение политеха. Благодаря его усилиям в СМИ заговорили о том, что в городе орудует маньяк. Имена и фото девушек тогда облетели всю страну. Список пропавших при схожих обстоятельствах начал пополняться. И наконец милиция и прокуратура объединили дела в одно производство.
Следователи стали опрашивать работников и студентов Алтайского политеха. В окрестностях села Бураново Калманского района начали находить тела. Местность прочесывали солдаты срочной службы, фотороботы раздали всем патрульным.
© СУ СК России по Алтайскому краюСледственные мероприятия по делу Виталия Манишина
Следственные мероприятия по делу Виталия Манишина
Главная версия
Оперативники рассматривали несколько версий, но главной считали такую: некий мужчина знакомился с девушками под предлогом помощи с поступлением, при этом называл себя представителем руководства учебного заведения.
Сперва под подозрение попал 45-летний продавец местного рынка по имени Юрий, ранее судимый. Дома у него нашли холодное оружие, но он категорически отрицал обвинения. Однако некоторые студентки опознали в нем человека, который представлялся помощником декана и обещал помочь пройти на бюджет.
© СУ СК России по Алтайскому краюСледственные мероприятия по делу Виталия Манишина
Следственные мероприятия по делу Виталия Манишина
Суд отправил Юрия в СИЗО. Во время следственных действий он выпал из окна и погиб, так и не дождавшись приговора. Причастность продавца к расправам так и не доказали, однако после его смерти убийства абитуриенток прекратились. Шумиха в СМИ о "политеховском маньяке" поутихла. Дело периодически закрывали и возобновляли работу по отдельным эпизодам, как только появлялись какие-то зацепки. В частности, обратили особое внимание на убийство 17-летней девушки в 1989-м.
Следствию удалось восстановить ход событий того дня. Юлия ждала автобус на остановке в селе Зеленая Дубрава. К ней подошли молодые люди и пригласили на пикник. Отправились за спиртным, а ее оставили в компании студента ветеринарного института Виталия Манишина.
© СУ СК России по Алтайскому краюСотрудник СК России во время работы по делу Виталия Манишина
Сотрудник СК России во время работы по делу Виталия Манишина
Во время допросов в 1989-м он сообщил, что предложил ей вступить в интимную связь, она отказалась и ушла, а он якобы просто вернулся домой.
Но спустя годы выяснилось, что именно Манишин причастен к расправе над Юлией: он повалил ее на землю и задушил, а затем оттащил тело в овраг и засыпал землей.
© Фото : СУ СК по Алтайскому краюВиталий Манишин во время следственного эксперимента
Виталий Манишин во время следственного эксперимента
Маньяка арестовали в 2023-м. К тому времени он успел поработать ветеринаром, руководителем колхоза, а затем стал замглавы администрации Калманского района.
Предполагали, что Манишин убил пятерых, но реальность оказалась страшнее — от его рук погибло 11 человек. Почерк один и тот же: знакомился с девушками, представляясь сотрудником вуза, предлагал посодействовать с поступлением и приглашал поехать за город на машине. Затем вступал с жертвами в интимную связь и расправлялся.
Исключение — 53-летняя Валентина Михайлюкова. Она приехала в Барнаул помочь дочери поступить в университет. Манишин пообещал решить вопрос с экзаменами за деньги. Валентина передала ему девять тысяч рублей, после чего маньяк ее убил.
© СУ СК России по Алтайскому краюВиталий Манишин
Виталий Манишин
Суд и следствие
На допросе бывший чиновник путался в показаниях: они расходились с тем, что он говорил в 1989-м. Сначала признался в первом убийстве, а в процессе следствия и в последующих. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
Как ни странно, пожизненный срок 54-летнему Манишину не грозит. Как заявили в краевой прокуратуре, "это невозможно из-за истечения сроков давности".
Гособвинение считает, что доказательства исчерпывающие. И просит для маньяка 25 лет заключения, настаивая, чтобы семь из них он провел в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима. Как подчеркнули в прокуратуре, окончательное решение по делу примет суд.