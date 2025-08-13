Рейтинг@Mail.ru
Обвинение сочло вину "политеховского маньяка" доказанной - РИА Новости, 13.08.2025
10:10 13.08.2025
Обвинение сочло вину "политеховского маньяка" доказанной
Обвинение сочло вину "политеховского маньяка" доказанной - РИА Новости, 13.08.2025
Обвинение сочло вину "политеховского маньяка" доказанной
Гособвинение считает, что вина "политеховского маньяка", суд над которым идет в Алтайском крае, полностью доказана, сообщили журналистам в региональной... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T10:10:00+03:00
2025-08-13T10:10:00+03:00
происшествия
алтайский край
рсфср
россия
БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Гособвинение считает, что вина "политеховского маньяка", суд над которым идет в Алтайском крае, полностью доказана, сообщили журналистам в региональной прокуратуре. "В Калманском районном суде Алтайского края 13.08.2025 стороны перешли к судебным прениям по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя региона. Он обвиняется по п."е" ст.102 УК РСФСР (убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием…, пп."а", "к" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием)", - говорится в сообщении. Ранее со ссылкой на СУСК сообщалось, что речь о Виталии Манишине. Отмечается, что, по версии следствия, в сентябре 1989 года он, являясь на тот момент студентом, гостил в селе Зеленая Дубрава Родинского района, где познакомился с 17-летней девушкой, которую задушил, а тело спрятал в лесу. "В 1999-2000 годах пропали без вести еще 10 местных жительниц. Среди них были абитуриентки и студентки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова", - отмечают в прокуратуре. Следствие пришло к выводу, что мужчина под предлогом оказания помощи в поступлении в учебное заведение и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством, знакомился с молодыми девушками в Барнауле, убеждал их следовать совместно с ним на автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал, а тела прятал в лесном массиве. "По мнению стороны обвинения, вина подсудимого полностью доказана по всем эпизодам… Окончательное решение по делу примет суд после выступления в прениях всех участников судебного заседания", - отметили в прокуратуре.
алтайский край
рсфср
россия
происшествия, алтайский край, рсфср, россия
Происшествия, Алтайский край, РСФСР, Россия
Обвинение сочло вину "политеховского маньяка" доказанной

Гособвинение признало вину "политеховского маньяка" на Алтае доказанной

БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Гособвинение считает, что вина "политеховского маньяка", суд над которым идет в Алтайском крае, полностью доказана, сообщили журналистам в региональной прокуратуре.
"В Калманском районном суде Алтайского края 13.08.2025 стороны перешли к судебным прениям по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя региона. Он обвиняется по п."е" ст.102 УК РСФСР (убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием…, пп."а", "к" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием)", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на СУСК сообщалось, что речь о Виталии Манишине. Отмечается, что, по версии следствия, в сентябре 1989 года он, являясь на тот момент студентом, гостил в селе Зеленая Дубрава Родинского района, где познакомился с 17-летней девушкой, которую задушил, а тело спрятал в лесу.
"В 1999-2000 годах пропали без вести еще 10 местных жительниц. Среди них были абитуриентки и студентки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова", - отмечают в прокуратуре.
Следствие пришло к выводу, что мужчина под предлогом оказания помощи в поступлении в учебное заведение и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством, знакомился с молодыми девушками в Барнауле, убеждал их следовать совместно с ним на автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал, а тела прятал в лесном массиве.
"По мнению стороны обвинения, вина подсудимого полностью доказана по всем эпизодам… Окончательное решение по делу примет суд после выступления в прениях всех участников судебного заседания", - отметили в прокуратуре.
ПроисшествияАлтайский крайРСФСРРоссия
 
 
