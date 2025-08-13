https://ria.ru/20250813/manyak-2034942893.html

Обвинение сочло вину "политеховского маньяка" доказанной

Обвинение сочло вину "политеховского маньяка" доказанной

БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Гособвинение считает, что вина "политеховского маньяка", суд над которым идет в Алтайском крае, полностью доказана, сообщили журналистам в региональной прокуратуре. "В Калманском районном суде Алтайского края 13.08.2025 стороны перешли к судебным прениям по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя региона. Он обвиняется по п."е" ст.102 УК РСФСР (убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием…, пп."а", "к" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием)", - говорится в сообщении. Ранее со ссылкой на СУСК сообщалось, что речь о Виталии Манишине. Отмечается, что, по версии следствия, в сентябре 1989 года он, являясь на тот момент студентом, гостил в селе Зеленая Дубрава Родинского района, где познакомился с 17-летней девушкой, которую задушил, а тело спрятал в лесу. "В 1999-2000 годах пропали без вести еще 10 местных жительниц. Среди них были абитуриентки и студентки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова", - отмечают в прокуратуре. Следствие пришло к выводу, что мужчина под предлогом оказания помощи в поступлении в учебное заведение и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством, знакомился с молодыми девушками в Барнауле, убеждал их следовать совместно с ним на автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал, а тела прятал в лесном массиве. "По мнению стороны обвинения, вина подсудимого полностью доказана по всем эпизодам… Окончательное решение по делу примет суд после выступления в прениях всех участников судебного заседания", - отметили в прокуратуре.

