МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Лидеры европейских стран после встречи президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа все еще пытаются добиться продолжения конфликта на Украине, пишет L`Antidiplomatico."После Анкориджа, как будто ничего нового не произошло, они продолжают вести себя как настоящие воинствующие негодяи, повторяя про унылое "путь Украины в ЕС и НАТО", то есть провокацию против России. Что это, как не проевропейская кампания фанатиков, жаждущих продолжения войны, алчных поджигателей войны, которые, исключая ограничения на поставки оружия Киеву, настаивают на ключевой причине войны: вступлении Киева в НАТО", — говорится в материале.Издание отмечает, что европейцы упорно не хотят понимать, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию из-за отсутствия гарантий безопасности и расширения НАТО.Участники "коалиции желающих" из стран Европы в воскресенье обсудили по видеосвязи территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины перед встречей в понедельник с американским лидером Дональдом Трампом.Ранее в Брюссель прибыл Владимир Зеленский. Он провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего состоялось видеосовещание стран "коалиции желающих" с участием главы ЕК и генсека НАТО Марка Рютте.В понедельник ряд европейских лидеров, Рютте и Фон дер Ляйен полетят вместе с Зеленским в США для встречи с Трампом.

