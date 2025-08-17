https://ria.ru/20250817/lantidiplomatico-2035943220.html
"Кампания фанатиков": на Западе пришли в ярость из-за выходки лидеров ЕС
"Кампания фанатиков": на Западе пришли в ярость из-за выходки лидеров ЕС
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Лидеры европейских стран после встречи президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа все еще пытаются добиться продолжения конфликта на Украине, пишет L`Antidiplomatico."После Анкориджа, как будто ничего нового не произошло, они продолжают вести себя как настоящие воинствующие негодяи, повторяя про унылое "путь Украины в ЕС и НАТО", то есть провокацию против России. Что это, как не проевропейская кампания фанатиков, жаждущих продолжения войны, алчных поджигателей войны, которые, исключая ограничения на поставки оружия Киеву, настаивают на ключевой причине войны: вступлении Киева в НАТО", — говорится в материале.Издание отмечает, что европейцы упорно не хотят понимать, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию из-за отсутствия гарантий безопасности и расширения НАТО.Участники "коалиции желающих" из стран Европы в воскресенье обсудили по видеосвязи территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины перед встречей в понедельник с американским лидером Дональдом Трампом.Ранее в Брюссель прибыл Владимир Зеленский. Он провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего состоялось видеосовещание стран "коалиции желающих" с участием главы ЕК и генсека НАТО Марка Рютте.В понедельник ряд европейских лидеров, Рютте и Фон дер Ляйен полетят вместе с Зеленским в США для встречи с Трампом.
в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен
В мире, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен
