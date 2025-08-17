https://ria.ru/20250817/kazahstan-2035935832.html

На севере Казахстана разбился легкомоторный самолет

На севере Казахстана разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 17.08.2025

На севере Казахстана разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет Aerostar R40F потерпел крушение в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства транспорта... РИА Новости, 17.08.2025

АЛМА-АТА, 17 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет Aerostar R40F потерпел крушение в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства транспорта республики. В ряде казахстанских СМИ, в том числе государственных, появилась информация о том, что на борту разбившегося судна находились два человека - пилот и пассажир, оба погибли. "Семнадцатого августа 2025 года в Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в соответствии с установленными правилами расследования авиационных происшествий создана специальная комиссия. В связи с этим сотрудники профильного департамента минтранса выехали на место катастрофы.

