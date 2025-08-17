https://ria.ru/20250817/kastilo-2035909050.html

Биография Дель Кастильо Карлоса Эдуардо

Биография Дель Кастильо Карлоса Эдуардо - РИА Новости, 17.08.2025

Биография Дель Кастильо Карлоса Эдуардо

Боливийский политический деятель Карлос Эдуардо дель Кастильо дель Карпио (Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio) родился 27 декабря 1988 года в... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T15:22:00+03:00

2025-08-17T15:22:00+03:00

2025-08-17T15:22:00+03:00

справки

боливия

биографии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035909634_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa332526678af8f8616fecb8df4bea48.jpg

Боливийский политический деятель Карлос Эдуардо дель Кастильо дель Карпио (Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio) родился 27 декабря 1988 года в Санта-Крус-де-ла-Сьерра (департамент Санта-Крус, Боливия).Состоял в молодежной организации Columna Sur, позже вступил в партию "Движение к социализму" (MAS). Получил степень бакалавра права в Автономном университете имени Габриэля Рене Морено (UAGRM, Санта-Крус-де-ла-Сьерра). Окончил аспирантуру, получив степень магистра налогового и финансового права в Высшей школе права (Escuela Superior de Leyes). В настоящее время он является докторантом по конституционному праву в Высшем университете Сан-Андреса (Universidad Mayorde San Andrés, UMSA).Он также имеет диплом UMSA по специальности "Высшее образование и межкультурные отношения" и диплом Университета Буэнос-Айреса (Аргентина) по специальности "Экономические, социальные и культурные права".Начал свою карьеру в качестве юриста в муниципалитете Поронго, затем работал юрисконсультом в Управлении иммиграции Санта-Крус при министерстве внутренних дел Боливии. Он также работал юристом в Национальном налоговом управлении и Генеральной прокуратуре. Занимался частной юридической практикой.В Сенате Боливии занимал должности советника и технического секретаря комиссии по правосудию, прокуратуре и правовой защите государства, советника комитета по конституции, законодательству и толкованию законодательных и конституционных норм.В 2019 году он был главным секретарем Сената и доверенным лицом председателя Сената Адрианы Сальватьерры.9 ноября 2020 года Карлос Эдуардо дель Кастильо был приведен к присяге в качестве министра внутренних дел Боливии.В 2021 году был исполняющим обязанности министра обороны Боливии.16 мая 2025 года был выдвинут кандидатом в президенты от правящей партии "Движение к социализму" (MAS) в паре с Миланом Берна – кандидатом на пост вице-президента, лидером Единой конфедерации сельскохозяйственных рабочих Боливии (CSUTCB).После выдвижения кандидатом в президенты покинул пост министра внутренних дел Боливии.В своей предвыборной программе Карлос Эдуардо дель Кастильо выступает за ускорение индустриализации с замещением импорта, укрепление стратегических государственных компаний (литий, биодизель, фармацевтика, цинк) и перераспределение излишков из секторов с чрезвычайной прибылью (горнодобывающая промышленность, агробизнес, банковское дело); содействие устойчивому росту общественной и кооперативной экономики, а также социальных и общественных предприятий; усиление независимости судебной системы посредством таких действий, как внедрение систем оценки и внутреннего контроля, гарантирующих беспристрастность и эффективность должностных лиц системы правосудия, укрепление механизмов надзора для предотвращения коррупции, обеспечение соблюдения процессуальных сроков и выделение 3% бюджета Национального казначейства (TGN) на систему правосудия; усиление позиций Боливии на международной арене, сотрудничество со странами БРИКС, СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна) и АЛБА (социалистический альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна).23 июля 2025 года Карлос Эдуардо Дель Кастильо заявил, что Боливия должна быть частью БРИКС, потому что необходимо стремиться к многополярности: "Да, мы будем активно работать над вступлением в БРИКС и укреплением нашего участия в (общем южноамериканском рынке - ред.) МЕРКОСУР". Он также добавил, что "Россия – стратегический партнер, и мы продолжим работать вместе. У наших народов общие интересы и мы должны уважать их", – сказал он. Политик также отметил роль РФ в формирующемся многополярном мире. "Кроме того, Россия – это новый ключевой игрок в формирующемся многополярном мире и, конечно же, мы хотим иметь широкие отношения с этой страной", – добавил Кастильо.Политик женат. Воспитывает двоих дочерей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, боливия, биографии