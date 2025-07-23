https://ria.ru/20250723/boliviya-2030951671.html

Кандидат в президенты Боливии высказался об отношениях с Россией

Кандидат в президенты Боливии высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 23.07.2025

Кандидат в президенты Боливии высказался об отношениях с Россией

Россия является стратегическим партнёром Боливии, отношения с ней следует развивать, заявил РИА Новости кандидат в президенты латиноамериканской страны от... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:21:00+03:00

2025-07-23T19:21:00+03:00

2025-07-23T19:21:00+03:00

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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 23 июл - РИА Новости. Россия является стратегическим партнёром Боливии, отношения с ней следует развивать, заявил РИА Новости кандидат в президенты латиноамериканской страны от правящего "Движения к социализму", бывший глава МВД Карлос Эдуардо Дель Кастильо. "Россия - стратегический партнер, и мы продолжим работать вместе. У наших народов общие интересы и мы должны уважать их", - сказал он. Политик также отметил роль РФ в формирующемся многополярном мире. "Кроме того, Россия - это новый ключевой игрок в формирующемся многополярном мире и, конечно же, мы хотим иметь широкие отношения с этой страной", - добавил Кастильо. Россия реализует в Боливии крупный проект по созданию в городе Эль-Альто Центра ядерных исследований и технологий для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Кроме того, правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Контракт находится на рассмотрении парламента.

https://ria.ru/20241122/miroporyadok-1985260439.html

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