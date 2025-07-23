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Кандидат в президенты Боливии высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 23.07.2025
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19:21 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/boliviya-2030951671.html
Кандидат в президенты Боливии высказался об отношениях с Россией
Кандидат в президенты Боливии высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 23.07.2025
Кандидат в президенты Боливии высказался об отношениях с Россией
Россия является стратегическим партнёром Боливии, отношения с ней следует развивать, заявил РИА Новости кандидат в президенты латиноамериканской страны от... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:21:00+03:00
2025-07-23T19:21:00+03:00
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 23 июл - РИА Новости. Россия является стратегическим партнёром Боливии, отношения с ней следует развивать, заявил РИА Новости кандидат в президенты латиноамериканской страны от правящего "Движения к социализму", бывший глава МВД Карлос Эдуардо Дель Кастильо. "Россия - стратегический партнер, и мы продолжим работать вместе. У наших народов общие интересы и мы должны уважать их", - сказал он. Политик также отметил роль РФ в формирующемся многополярном мире. "Кроме того, Россия - это новый ключевой игрок в формирующемся многополярном мире и, конечно же, мы хотим иметь широкие отношения с этой страной", - добавил Кастильо. Россия реализует в Боливии крупный проект по созданию в городе Эль-Альто Центра ядерных исследований и технологий для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Кроме того, правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Контракт находится на рассмотрении парламента.
https://ria.ru/20241122/miroporyadok-1985260439.html
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в мире, россия, боливия
В мире, Россия, Боливия
Кандидат в президенты Боливии высказался об отношениях с Россией

Кандидат в президенты Боливии Кастильо назвал Россию стратегическим партнером

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 23 июл - РИА Новости. Россия является стратегическим партнёром Боливии, отношения с ней следует развивать, заявил РИА Новости кандидат в президенты латиноамериканской страны от правящего "Движения к социализму", бывший глава МВД Карлос Эдуардо Дель Кастильо.
"Россия - стратегический партнер, и мы продолжим работать вместе. У наших народов общие интересы и мы должны уважать их", - сказал он.
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Политик также отметил роль РФ в формирующемся многополярном мире.
"Кроме того, Россия - это новый ключевой игрок в формирующемся многополярном мире и, конечно же, мы хотим иметь широкие отношения с этой страной", - добавил Кастильо.
Россия реализует в Боливии крупный проект по созданию в городе Эль-Альто Центра ядерных исследований и технологий для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей.
Кроме того, правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Контракт находится на рассмотрении парламента.
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