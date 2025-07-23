https://ria.ru/20250723/boliviya-2030951671.html
Кандидат в президенты Боливии высказался об отношениях с Россией
Кандидат в президенты Боливии высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 23.07.2025
Кандидат в президенты Боливии высказался об отношениях с Россией
Россия является стратегическим партнёром Боливии, отношения с ней следует развивать, заявил РИА Новости кандидат в президенты латиноамериканской страны от... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:21:00+03:00
2025-07-23T19:21:00+03:00
2025-07-23T19:21:00+03:00
в мире
россия
боливия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156298/60/1562986024_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_56f40884dda99906df764dff714c30d8.jpg
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 23 июл - РИА Новости. Россия является стратегическим партнёром Боливии, отношения с ней следует развивать, заявил РИА Новости кандидат в президенты латиноамериканской страны от правящего "Движения к социализму", бывший глава МВД Карлос Эдуардо Дель Кастильо. "Россия - стратегический партнер, и мы продолжим работать вместе. У наших народов общие интересы и мы должны уважать их", - сказал он. Политик также отметил роль РФ в формирующемся многополярном мире. "Кроме того, Россия - это новый ключевой игрок в формирующемся многополярном мире и, конечно же, мы хотим иметь широкие отношения с этой страной", - добавил Кастильо. Россия реализует в Боливии крупный проект по созданию в городе Эль-Альто Центра ядерных исследований и технологий для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Кроме того, правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Контракт находится на рассмотрении парламента.
https://ria.ru/20241122/miroporyadok-1985260439.html
https://ria.ru/20241101/boliviya-1981389422.html
россия
боливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156298/60/1562986024_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_9a060374e0e1a2b7cdaf710aafb499e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, боливия
Кандидат в президенты Боливии высказался об отношениях с Россией
Кандидат в президенты Боливии Кастильо назвал Россию стратегическим партнером
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 23 июл - РИА Новости. Россия является стратегическим партнёром Боливии, отношения с ней следует развивать, заявил РИА Новости кандидат в президенты латиноамериканской страны от правящего "Движения к социализму", бывший глава МВД Карлос Эдуардо Дель Кастильо.
"Россия - стратегический партнер, и мы продолжим работать вместе. У наших народов общие интересы и мы должны уважать их", - сказал он.
Политик также отметил роль РФ в формирующемся многополярном мире.
"Кроме того, Россия - это новый ключевой игрок в формирующемся многополярном мире и, конечно же, мы хотим иметь широкие отношения с этой страной", - добавил Кастильо.
Россия реализует в Боливии крупный проект по созданию в городе Эль-Альто Центра ядерных исследований и технологий для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей.
Кроме того, правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Контракт находится на рассмотрении парламента.