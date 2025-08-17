Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков - РИА Новости, 17.08.2025
06:05 17.08.2025
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков - РИА Новости, 17.08.2025
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков
С 1 сентября вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. С 1 сентября вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости."Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)", — сказал он.Другие основания для изъятия:Тем не менее, добавил депутат, изъятие — крайняя мера. Собственнику все равно дадут возможность предоставить объяснения и устранить проблему и даже продлить срок устранения проблемы через суд, заключил собеседник агентства.
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков

В РФ с 1 сентября вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земель

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. С 1 сентября вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.
"Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)", — сказал он.
Другие основания для изъятия:
  • захламление более половины территории отходами или мусором и неустранение проблемы в течение года со дня выявления;
  • ненадлежащее содержание построек и отсутствие окон;
  • зарастание территории сорняками: если в течение года более половины площади участка занято сорняками высотой свыше одного метра, это может стать причиной для изъятия.
Тем не менее, добавил депутат, изъятие — крайняя мера. Собственнику все равно дадут возможность предоставить объяснения и устранить проблему и даже продлить срок устранения проблемы через суд, заключил собеседник агентства.
