Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков - РИА Новости, 17.08.2025
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков
С 1 сентября вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов РИА Новости, 17.08.2025
общество
недвижимость
сергей колунов
госдума рф
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. С 1 сентября вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости."Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)", — сказал он.Другие основания для изъятия:Тем не менее, добавил депутат, изъятие — крайняя мера. Собственнику все равно дадут возможность предоставить объяснения и устранить проблему и даже продлить срок устранения проблемы через суд, заключил собеседник агентства.
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков
