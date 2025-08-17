https://ria.ru/20250817/izyatie-2035854764.html

Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков

С 1 сентября вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. С 1 сентября вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости."Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)", — сказал он.Другие основания для изъятия:Тем не менее, добавил депутат, изъятие — крайняя мера. Собственнику все равно дадут возможность предоставить объяснения и устранить проблему и даже продлить срок устранения проблемы через суд, заключил собеседник агентства.

