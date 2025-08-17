https://ria.ru/20250817/uchatok-2035848442.html
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков - РИА Новости, 17.08.2025
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков
В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, в частности, основанием для этого послужит отсутствие возведенного РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T02:27:00+03:00
2025-08-17T02:27:00+03:00
2025-08-17T02:30:00+03:00
жилье
россия
сергей колунов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022315144_0:45:2886:1668_1920x0_80_0_0_e7a345ed25082abb3f8c0407d3aa4465.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, в частности, основанием для этого послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "В России с 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет - для земель под строительство, семь лет - под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)", - сказал Колунов. По его словам, основанием для изъятия также станет захламление более половины территории отходами или мусором и неустранение проблемы в течение года со дня выявления. Кроме того, как подчеркнул Колунов, участки могут быть изъяты за ненадлежащее содержание построек, включая разрушения стен, отсутствие окон и иные нарушения. Парламентарий отметил, что еще одним критерием является зарастание территории сорной растительностью: если в течение года более половины площади участка занято сорняками высотой свыше 1 метра, это может стать причиной для изъятия. "Подчеркну, что изъятие неиспользуемой земли – крайняя мера. Сначала по критериями отработают профильные органы, проверят обоснованность, дадут собственнику земли возможность предоставить объяснения и устранить проблему. Если реакции не последует, то уже через суд запустится процедура изъятия. Но, отмечу, что есть право, допустимо продлить срок устранения проблемы через суд", - заключил он.
https://ria.ru/20250224/amnistiya-1776601899.html
https://ria.ru/20250815/kurery-2035440164.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022315144_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cf31eb47be7a7e1ddee0a146388ed77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, сергей колунов, госдума рф
Жилье, Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков
В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земель
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, в частности, основанием для этого послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"В России
с 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет - для земель под строительство, семь лет - под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)", - сказал Колунов
.
По его словам, основанием для изъятия также станет захламление более половины территории отходами или мусором и неустранение проблемы в течение года со дня выявления.
Кроме того, как подчеркнул Колунов, участки могут быть изъяты за ненадлежащее содержание построек, включая разрушения стен, отсутствие окон и иные нарушения.
Парламентарий отметил, что еще одним критерием является зарастание территории сорной растительностью: если в течение года более половины площади участка занято сорняками высотой свыше 1 метра, это может стать причиной для изъятия.
"Подчеркну, что изъятие неиспользуемой земли – крайняя мера. Сначала по критериями отработают профильные органы, проверят обоснованность, дадут собственнику земли возможность предоставить объяснения и устранить проблему. Если реакции не последует, то уже через суд запустится процедура изъятия. Но, отмечу, что есть право, допустимо продлить срок устранения проблемы через суд", - заключил он.