Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 17.08.2025 (обновлено: 02:30 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/uchatok-2035848442.html
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков - РИА Новости, 17.08.2025
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков
В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, в частности, основанием для этого послужит отсутствие возведенного РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T02:27:00+03:00
2025-08-17T02:30:00+03:00
жилье
россия
сергей колунов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022315144_0:45:2886:1668_1920x0_80_0_0_e7a345ed25082abb3f8c0407d3aa4465.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, в частности, основанием для этого послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "В России с 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет - для земель под строительство, семь лет - под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)", - сказал Колунов. По его словам, основанием для изъятия также станет захламление более половины территории отходами или мусором и неустранение проблемы в течение года со дня выявления. Кроме того, как подчеркнул Колунов, участки могут быть изъяты за ненадлежащее содержание построек, включая разрушения стен, отсутствие окон и иные нарушения. Парламентарий отметил, что еще одним критерием является зарастание территории сорной растительностью: если в течение года более половины площади участка занято сорняками высотой свыше 1 метра, это может стать причиной для изъятия. "Подчеркну, что изъятие неиспользуемой земли – крайняя мера. Сначала по критериями отработают профильные органы, проверят обоснованность, дадут собственнику земли возможность предоставить объяснения и устранить проблему. Если реакции не последует, то уже через суд запустится процедура изъятия. Но, отмечу, что есть право, допустимо продлить срок устранения проблемы через суд", - заключил он.
https://ria.ru/20250224/amnistiya-1776601899.html
https://ria.ru/20250815/kurery-2035440164.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022315144_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cf31eb47be7a7e1ddee0a146388ed77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, сергей колунов, госдума рф
Жилье, Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ
Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков

В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земель

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДачный участок
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, в частности, основанием для этого послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
России с 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет - для земель под строительство, семь лет - под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)", - сказал Колунов.
Дачная амнистия - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Как оформить участок по дачной амнистии: советы экспертов
24 февраля, 17:12
По его словам, основанием для изъятия также станет захламление более половины территории отходами или мусором и неустранение проблемы в течение года со дня выявления.
Кроме того, как подчеркнул Колунов, участки могут быть изъяты за ненадлежащее содержание построек, включая разрушения стен, отсутствие окон и иные нарушения.
Парламентарий отметил, что еще одним критерием является зарастание территории сорной растительностью: если в течение года более половины площади участка занято сорняками высотой свыше 1 метра, это может стать причиной для изъятия.
"Подчеркну, что изъятие неиспользуемой земли – крайняя мера. Сначала по критериями отработают профильные органы, проверят обоснованность, дадут собственнику земли возможность предоставить объяснения и устранить проблему. Если реакции не последует, то уже через суд запустится процедура изъятия. Но, отмечу, что есть право, допустимо продлить срок устранения проблемы через суд", - заключил он.
Курьер - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Госдуме предложили запретить работать курьерами людям с судимостью
15 августа, 08:33
 
ЖильеРоссияСергей КолуновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала