В Воронежской области ликвидировали возгорание рынка после атаки БПЛА
2025-08-17T06:18:00+03:00
2025-08-17T06:18:00+03:00
2025-08-17T06:44:00+03:00
происшествия
воронежская область
воронеж
острогожский район
александр гусев (губернатор)
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Возгорание магазина и рынка в одном из районов Воронежской области ликвидировано после атаки БПЛА, движение поездов восстановлено, сообщил губернатор Александр Гусев.В воскресенье глава региона объявил, что около пяти БПЛА были сбиты в Воронежской области, на железнодорожной станции ранен монтер пути, в результате падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов, также произошло возгорание магазина и вещевого рынка."Внимание! В Воронеже, Лискинском и Острогожском районах - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Возгорание магазина и рынка в одном из районов области ликвидировано. Движение поездов также восстановлено", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
воронежская область
воронеж
острогожский район
