В Воронежской области ликвидировали возгорание рынка после атаки БПЛА

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Возгорание магазина и рынка в одном из районов Воронежской области ликвидировано после атаки БПЛА, движение поездов восстановлено, сообщил губернатор Александр Гусев.В воскресенье глава региона объявил, что около пяти БПЛА были сбиты в Воронежской области, на железнодорожной станции ранен монтер пути, в результате падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов, также произошло возгорание магазина и вещевого рынка."Внимание! В Воронеже, Лискинском и Острогожском районах - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Возгорание магазина и рынка в одном из районов области ликвидировано. Движение поездов также восстановлено", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.

