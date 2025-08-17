Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области ликвидировали возгорание рынка после атаки БПЛА
06:18 17.08.2025 (обновлено: 06:44 17.08.2025)
В Воронежской области ликвидировали возгорание рынка после атаки БПЛА
происшествия
воронежская область
воронеж
острогожский район
александр гусев (губернатор)
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Возгорание магазина и рынка в одном из районов Воронежской области ликвидировано после атаки БПЛА, движение поездов восстановлено, сообщил губернатор Александр Гусев.В воскресенье глава региона объявил, что около пяти БПЛА были сбиты в Воронежской области, на железнодорожной станции ранен монтер пути, в результате падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов, также произошло возгорание магазина и вещевого рынка."Внимание! В Воронеже, Лискинском и Острогожском районах - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Возгорание магазина и рынка в одном из районов области ликвидировано. Движение поездов также восстановлено", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
воронежская область
воронеж
острогожский район
Новости
происшествия, воронежская область, воронеж, острогожский район, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Острогожский район, Александр Гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Острогожский район, Александр Гусев (губернатор)
 
 
