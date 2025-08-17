Рейтинг@Mail.ru
14:57 17.08.2025 (обновлено: 15:01 17.08.2025)
Умер актер Дмитрий Гранкин
Умер актер Дмитрий Гранкин
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Актер дубляжа Дмитрий Гранкин скончался в возрасте 48 лет из-за сердечной недостаточности, сообщается на его странице в соцсети ВКонтакте. "Дмитрий Гранкин скончался 12.08.2025 в 22.30 в Елизаветинской больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная болезнью почек, также инсульт, который случился полтора года назад, дал о себе знать", - говорится в сообщении. Прощание с артистом состоялось в воскресенье в Петербурге. Гранкин родился в 1977 году. В 1998 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, работал также в БДТ в Петербурге. Ещё подростком он начал работать актером дубляжа - дублировал Хантера в "Париж, Техас" Вима Вендерса. Он также озвучил многих мультипликационных персонажей, среди которых Рон Так-Себе в "Ким Пять-с-плюсом", Хэмми в "Лесной братве" и других.
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Актер дубляжа Дмитрий Гранкин скончался в возрасте 48 лет из-за сердечной недостаточности, сообщается на его странице в соцсети ВКонтакте.
"Дмитрий Гранкин скончался 12.08.2025 в 22.30 в Елизаветинской больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная болезнью почек, также инсульт, который случился полтора года назад, дал о себе знать", - говорится в сообщении.
Прощание с артистом состоялось в воскресенье в Петербурге.
Гранкин родился в 1977 году. В 1998 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, работал также в БДТ в Петербурге. Ещё подростком он начал работать актером дубляжа - дублировал Хантера в "Париж, Техас" Вима Вендерса. Он также озвучил многих мультипликационных персонажей, среди которых Рон Так-Себе в "Ким Пять-с-плюсом", Хэмми в "Лесной братве" и других.
 
